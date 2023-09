Gianni Sperti, dura lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne: “Pubblichi foto nuda”/ Sfogo dopo regalo “dolce”

Gianni Sperti e il regalo di Aurora Tropea

Scintille nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata del 13 settembre. I protagonisti di una dura discussione sono stati Gianni Sperti e la dama Aurora Tropea. Tra i due non c’è mai stata molto simpatia e la nuova stagione del dating show di canale 5 non inizia nel migliore dei modi. Tutto inizia quando Maria De Filippi annuncia la presenza di un regalo per Gianni. “Ti hanno regalato dello zucchero”, dice la conduttrice senza svelare il mittente. “Sarà stata Aurora”, interviene subito Tina Cipollari indovinando anche la persona che ha pensato di omaggiare Sperti con un regalo particolare.

Aurora, poi, spiega di aver pensato di regalare dello zucchero a Gianni per augurargli di ritrovare la dolcezza che, secondo Aurora, Gianni avrebbe perso ponendosi, soprattutto nei suoi confronti, in modo pungente. Parole che scatenano la dura reazione di Sperti che sbotta.

Lo sfogo di Gianni Sperti

“Tu accusi me di aver perso la dolcezza, quando tu invece hai perso la dignità. Pubblichi le foto nuda su Instagram in cerca di qualcuno che ti doni la felicità”, ha sbottato Gianni ricevendo l’appoggio di Tina Cipollari. A scagliarsi, poi, contro la Tropea, è stata anche Gemma Galgani che ha accusato Aurora di aver condiviso tra le storie del suo profilo Instagram una storia di cattivo gusto su di lei.

Tra Sperti e la dama del trono over è così andato in scena un duro faccia a faccia che ha dato ufficialmente il via alle discussioni che, puntualmente, animano le puntate del dating show di canale 5.

