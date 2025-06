Un lungo sfogo pubblicato da Gianni Sperti ha allarmato il web. Il celebre volto di Uomini e Donne non ha mai esplicitamente parlato della sua vita amorosa negli ultimi anni, tuttavia, durante la sua ultima apparizione a Verissimo, ha ammesso di avere una frequentazione in atto, senza tuttavia svelarne l’identità. A chi però si chiede se oggi Gianni Sperti sia ancora fidanzato, la risposta sembra sia ‘no’.

L’indizio, anche abbastanza chiaro, arriva dall’ultimo post che l’opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram, nel quale, attraverso la metafora del treno, ha parlato di una storia d’amore finita, per la quale ha anche provato parecchio dolore. “Ci ho riprovato. Ho ripreso il treno. Un treno così bello che non ho avuto bisogno di pensarci.”, ha esordito Sperti, parlando di qualcosa di ‘inevitabile’, perché travolto da un’emozione fortissima, di fronte alla quale non ha potuto dire no. Questo fino a quando la situazione è crollata.

Gianni Sperti non è più fidanzato? Il triste finale del suo discusso post su Instagram

“Poi è arrivata la paura. La paura che non fosse il treno giusto.” ha scritto Gianni Sperti nel suo lungo post, che continua ammettendo di essere quindi sceso da questo treno metaforico. Ne è però conseguito un periodo difficile, fatto di giornate infinite e vuote e di un forte dolore che, dopo poco, lo ha portato a risalire su quel treno, a riprovarci. La felicità è però durata poco: il volto di Uomini e Donne ha perciò abbandonato definitivamente quel viaggio, a quanto pare chiamato amore, non senza una nuova ferita. Il finale del lungo post è amaro e doloroso così come lo sono le altre del messaggio che tanta attenzione ha suscitato su Instagram: “Tutti i giorni mi ritrovo a parlare d’amore, a dare consigli. A dire quando è giusto restare, quando è tempo di andare. Forse è proprio questa la mia missione: occuparmi dell’amore degli altri.”

