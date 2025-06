Gianni Sperti è fidanzato? Cosa sappiamo della vita privata dell’opinionista di Uomini e Donne, che quotidianamente seguiamo sulle reti Mediaset? Gianni, che commenta ogni giorno le storie d’amore che nascono nel salotto di Maria De Filippi, difficilmente si sbottona su quella che è la sua vita privata. Al di là di qualche siparietto social, cosa sappiamo delle questioni di cuore dell’opinionista di Uomini e Donne? Nella sua vita c’è un partner? Partiamo innanzitutto con il dire che Gianni Sperti non ha mai fatto ufficialmente coming out anche se spesso è stato accostato a diversi uomini.

Chi sono Pia e Gino, i genitori di Gianni Sperti/ "Mamma critica, papà mi ha insegnato tanto"

L’opinionista, parlandone a Verissimo, ha raccontato il motivo del suo mancato coming out. “Che io sia omosessuale o non lo sia, forse sì forse no, non lo dirò mai. Perché dirlo vuol dire mettersi un’etichetta e quindi fare una differenza ed essere diverso da uno o dall’altro gruppo”. Dunque, Gianni non ha mai ufficializzato il suo essere omosessuale o bisessuale, per una scelta personale. In passato è stato legato a Paola Barale, che ha anche sposato nel 1998: dunque di certo non manca neppure l’attrazione per il sesso femminile. Ma, tralasciando i leciti e personali gusti di ciascuno, andiamo a scoprire qualcosa in più sulla domanda principale: Gianni Sperti è fidanzato?

Chi è Cinzia, la sorella di Gianni Sperti/ "Con lei un legame diverso" anche grazie alla danza

Gianni Sperti è fidanzato? “Ho deciso di scendere da quel treno”

Gianni Sperti è fidanzato? L’opinionista, che qualche tempo fa aveva raccontato proprio a Verissimo di star vivendo una storia d’amore ancora in fase embrionale, sarebbe tornato single. Come rivelato proprio da lui, con un lungo post sui social, l’opinionista di Uomini e Donne ha scelto di “scendere da quel treno” che non correva alla sua stessa velocità. Gianni ha dunque lasciato intuire che la storia che stava vivendo con una persona non proseguiva di pari passo dalla parte del partner. Per questo, ha preferito chiuderla e rimanere single.