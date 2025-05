Il 28 maggio 2025 si è chiusa in bellezza un’altra puntata di Uomini e Donne con un bacio clamoroso tra Gianni Sperti e Francesca Tocca. Non è raro che il celebre opinionista si lasci andare a lunghi gesti d’affetto con il parterre o con personaggi che gravitano intorno alla trasmissione. Ma torniamo a noi. Durante la puntata di ieri abbiamo assistito ad una nuova e lunghissima sfida di ballo tra Giuseppe e Gianni che nel corso di questa edizione si sono spesso battuti a suon di passi.

Come al solito, però, i ‘giudici’ hanno difeso a spada tratta Gianni Sperti che ha ballato meglio senza ricorrere agli ormai famosi saltelli di Giuseppe, che ieri ha fatto il suo ingresso in trasmissione con Rosanna. Francesca Tocca, seduta accanto a Maria De Filippi negli spalti, ha detto senza ombra di dubbio di sostenere pienamente l’opinionista e di votare per lui, criticando la poca originalità dell’ex cavaliere. “Great Balls of Fire” di Jerry Lee Lewis è stata la canzone sotto la quale si sono esibiti, con un finale che entrerà nella storia di Uomini e Donne.

Gianni Sperti e Francesca Tocca: Tina Cipollari reagisce al clamoroso bacio

Dopo la sfida, anche Gianni Sperti ha ballato in modo passionale con Francesca Tocca, esattamente come hanno fatto Rosanna e Giuseppe. Dopo un intenso tango, l’opinionista e la ballerina si sono baciati. “Il bacio è incluso nel ballo?“, ha detto Tina Cipollari, mentre Maria De Filippi ha subito precisato: “Sì, non prolungato suppongo. Ma è un bacio d’affetto tra loro“. Prosegue intanto a meraviglia la storia tra Rosanna e il cavaliere siciliano, che sono rientrati in studio per raccontare come stanno vivendo fuori il loro grande amore: “Rosanna è una donna eccezionale, una donna che ho aspettato per 54 anni. Poi il tempo ci darà ragione, ma adesso l’inizio è abbastanza bello“. Anche la dama siciliana ha confermato la bellezza della loro relazione.