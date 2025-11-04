Gianni Sperti e Tina Cipollari si scagliano contro Martina De Ioannon a Uomini e Donne: l'opinionista, poi, stuzzica anche Gianmarco Steri.

Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno difeso Ciro Solimeno criticando duramente Martina De Ioannon durante il confronto nello studio di Uomini e Donne tra i due ex fidanzati e Gianmarco Steri. Durante il confronto, tra Martina e Ciro sono volate accuse durissime mentre la De Ioannon ha confermato di avere una storia con Gianmarco. Durante il confronto in studio, Maria De Filippi è intervenuta più volte per difendere Martina sottolineando che, sicuramente non è un caso che Martina e Gianmarco si siano incontrati ma che tra loro c’è qualcosa che è rimasto in sospeso.

La padrona di casa, inoltre, ha spiegato che non è la prima storia d’amore nata a Uomini e Donne e che è finita aggiungendo che non è un matrimonio di 20 anni ad essere finito e che se Ciro fosse stato davvero sotto un treno per Martina non avrebbe accettato il trono. Gianni e Tina, tuttavia, hanno un’altra opinione e si sono scagliati contro Martina.

Gianni Sperti e Tina Cipollari durissimi a Uomini e Donne contro Martina

Per tutto il confronto, Gianni Sperti e Tina Cipollari sono andati contro Martina De Ioannon accusandola di non essere stata sincera fino in fondo con Ciro non raccontandogli la verità e di aver dato adito a pettegolezzi con le continue frecciatine sui social. Gianmarco Steri è intervenuto più volte per difendere Martina esasperando Tina che ha poi sbottato: “Guarda che tra qualche mese sarai lì pure tu, parcheggerà anche te. Non c’è due senza tre”.

Dopo la scelta di Ciro di accettare il trono, Gianni e Tina hanno comunque augurato il meglio a Martina e Gianmarco lanciando, poi, una frecciatina alla De Ioannon e mettendo in guardia Steri: “Ho paura che Gianmarco è il suo ennesimo capriccio e che lo lascerà”, hanno aggiunto i due opinionisti.

