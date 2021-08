Gianni Sperti e Tina Cipollari via da Uomini e Donne?/ “Non sono estromessi dal cast”

Conto alla rovescia in vista della nuova edizione del dating show di Canale 5, Uomini e Donne, che si prepara a tornare sul piccolo schermo da lunedì 13 settembre, come sempre condotto da Maria De Filippi. Negli ultimi tempi si è parlato con una certa insistenza di una presunta estromissione dal cast del programma di due volti storici: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Davvero la loro presenza è stata messa in discussione? A far chiarezza su questo aspetto ci ha pensato il portale Blasting News che ha smentito gli ultimi rumors confermando la presenza dei due opinionisti per la gioia dei loro fan: “Confermatissima la presenza in studio di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Contrariamente a quanto si è ipotizzato in questi giorni sul web e sui social, i due opinionisti non saranno estromessi dal cast della trasmissione Mediaset”.

Secondo quanto riferito dal portale, inoltre, fonti vicine a Uomini e Donne avrebbero fatto sapere che la presenza dei due volti storici della trasmissione pomeridiana di Canale 5, Gianni e Tina, non sarebbe mai stata messa in discussione a dispetto degli ultimi pettegolezzi in merito.

Gianni Sperti e Tina Cipollari confermati a Uomini e Donne: le novità

Sul piano degli opinionisti di Uomini e Donne, dunque, non ci sarà alcun cambiamento radicale dal momento che sembrerebbe essere confermata anche la presenza di Tinì Cansino. Dal medesimo portale però spunta la possibilità che nelle prime puntate della nuova stagione possa essere affrontata la parentesi legata ai protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Una possibilità non remota ma che scopriremo solo nelle prossime ore, ovvero quando si assisteranno alle prime registrazioni del programma di Maria De Filippi.

L’influencer Amedeo Venza ha infatti rivelato che le prime due registrazioni di Uomini e Donne sono in programma per il 23 ed il 24 agosto prossimi. Solo allora sarà possibile saperne di più, grazie alle consuete “talpe” sui tronisti e sulla presenza di alcuni volti storici della trasmissione, tra cui Gemma Galgani. una vera e propria veterana del trono over. Anche in questo caso si era parlato di un addio da parte della storica dama che a quanto pare è pronta ancora una volta a cercare l’uomo della sua vita alla corte di Maria De Filippi. Tra le altre novità anche la prima tronista trans in arrivo.

