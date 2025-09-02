Gianni Sperti, nell'intervista rilasciata al Magazine di Uomini e Donne, svela chi sono i suoi protagonisti preferiti del programma (e non solo)

In attesa della partenza della nuova edizione di Uomini e Donne, che prederà il via su Canale 5 il 22 settembre, il Magazine del programma, nel suo ultimo numero, ha sfornato un po’ di chicche e di spoiler. Una di queste arriva dallo storico e celebre opinionista del dating show, Gianni Sperti, che ha fatto presente la sua speranza sui nuovi tronisti.

La scorsa settimana è stato annunciato che Flavio Ubirti, ex di Temptation Island, e la 22enne siciliana, Cristiana Anania, sono i nuovi protagonisti del trono Classico. Sperti non ha parlato nello specifico di loro, tuttavia ha ammesso cosa spera di vedere nella nuova stagione: “Mi auguro troni interessanti come quello di Martina De Ioannon e di Gianmarco Steri.” E a proposito di Steri, Sperti non ha fatto mistero del fatto che l’ex tronista è il suo preferito della scorsa stagione di Uomini e Donne. Ma non è l’unico.

Gianni Sperti: “Ecco chi sono gli ex di Uomini e Donne con cui oggi ho ottimi rapporti”

“Negli ultimi anni mi ha colpito Sabrina: percepisco il suo enorme desiderio d’amore, e le sue lacrime mi toccano.”, ha ammesso l’opinionista, facendo riferimento alla dama del trono Over, ormai sempre più protagonista in studio. Sperti ha inoltre parlato dei rapporti che negli anni ha instaurato con i protagonisti che sono passati a Uomini e Donne. Ha quindi fatto il nome di Ida Platano, storica dama del Trono Over (attualmente non nel programma), e dell’ex tronista Luca Salatino, che oggi ha un ristorante e fa lo chef. “Con loro c’è affetto sincero che va oltre la trasmissione. – ha spiegato Gianni, aggiungendo che – Con altri con cui non ho avuto un buon rapporto evito di avvicinarmi o parlarci, per coerenza, per rispetto del programma e di chi ci segue. Molti forse pensano che me la tiri, ma in realtà è solo correttezza”.

