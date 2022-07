Gianni Sperti, flirt con ex naufraga prima di Uomini e Donne?/ Indizi social, ma…

Gianni Sperti innamorato prima di Uomini e Donne?

Gianni Sperti si sta godendo le vacanze in attesa di tornare a commentare le vicende dei tronisti, delle dame e dei cavalieri di Uomini e Donne con Tina Cipollari con cui ricopre da anni il ruolo di opinionista del dating show di canale 5. In attesa che riprenda il suo ruolo di opinionista, Gianni Sperti è finito al centro del gossip per un’indiscrezione riportata da Dagospia. Secondo quanto fa sapere Ivan Rota per Dagospia, sembrerebbe che Gianni Sperti abbia un interesse per una bellissima ex naufraga dell’Isola dei Famosi che, nel suo passato televisivo, ha ricoperto anche il ruolo di professoressa de L’Eredità.

Gianni Sperti vittima della "maledizione di Gemma Galgani?"/ Ancora problemi in Egitto...

La fanciulla che avrebbe attirato le attenzioni di Sperti sarebbe la bellissima Cristina Buccino che, lontana dal piccolo schermo da un po’, pur essendo presente sui social, è molto riservata non condividendo niente della sua vita privata.

Il gossip di Dagospia su Gianni Sperti

Secondo quanto scrive Ivan Rota per Dagospia, in assenza di Uomini e Donne, Sperti si starebbe dedicando ai social dove avrebbe mostrato un interesse particolare proprio per Cristina Buccino. Quali saranno gli indizi che Sperti starebbe lasciando su Instagram al punto da aver scatenato il gossip? In attesa di capire se l’indiscrezione di Dagospia sarà confermata o smentita, le vacanze di Sperti continuano.

Gianni Sperti e Gemma Galgani: scontro social/ "C'era una mummia e ti ho pensato…

L’opinionista di Uomini e Donne, dopo essere stato in Egitto, si trova in Tunisia. Una vacanza in cui si sta divertendo, riposando, ma sta anche scoprendo luoghi e culture diverse prima di rientrare in Italia.

LEGGI ANCHE:

Gianni Sperti, la vacanza inizia male dopo Uomini e Donne/ "Per cinque giorni senza…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA