Gianni Sperti, foto di Natale con Tina Cipollari/ “Auguri dal mio grosso panettone!”

Uomini e Donne è in vacanza ancora per un po’ di giorni e anche i suoi opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, stanno godendo di questo periodo di vacanza per stare insieme ai propri cari e alla propria famiglia. Ma la grande amicizia esistente ormai da anni tra Tina e Gianni continua anche fuori dallo studio di Canale 5 e a dimostrarlo è anche una foto postata proprio dall’ex ballerino sul suo profilo Instagram. In questa la Cipollari è proprio con Gianni Sperti: i due sono seduti al fianco di un grande albero di Natale e, insieme, fanno tanti auguri ai loro tantissimi follower. “BUON NATALE 2019 a tutti da me e dal mio grosso panettone preferito” scrive Sperti, scherzando ovviamente sulla sua collega e amica da tanti anni.

Gianni Sperti e Tina Cipollari, un’amicizia che va oltre Uomini e Donne

Gianni Sperti e Tina Cipollari sono di certo le punte di diamante di Uomini e Donne. Sa anni fanno parte del cast fisso di Maria De Filippi e ne sono colonna portante. Eppure, anche se li lega una grande amicizia, le volte in cui nello studio sono d’accordo su qualcuno o qualcosa sono davvero rare. Anzi, in più occasioni Tina e Gianni hanno discusso, trovandosi in disaccordo su protagonisti dello show o addirittura tifando per persone diverse nelle varie scelte dei tronisti. Ma ciò che vediamo in tv è solo lavoro: la loro amicizia va infatti oltre gli scontri in tv. E non mancano le risposte entusiaste dei fan al post di Sperti: “Tantissimi auguri di buon Natale, siete delle persone meravigliose e stupende.” scrive una fan; e ancora “Auguroni di buon natale carissimo Gianni un abbraccio immenso, siete grandi!”





