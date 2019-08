Gianni Sperti, foto sexy in costume/ I fan: “togli il cotone dalle mutande…”

Dopo un lungo viaggio in India dove ha conosciuto una nuova cultura e scoperto la vera forza delle persone, Gianni Sperti è tornato in Italia per godersi le ultime settimane d’estate prima di tuffarsi nella nuova stagione di Uomini e Donne che comincerà a fine agosto con le registrazioni delle nuove puntate. Per tornare a Roma, tuttavia, c’è ancora tempo e così l’ex ballerino ha raggiunto la sua Puglia per trascorrere qualche giorno con la sua famiglia e godersi il mare della sua terra. Su Instagram ha, infatti, pubblicato una foto in cui, in costume, sfoggia il fisico in perfetta forma. “B A C K H O M E. Ho voglia di visitare il mondo ma il mio cuore è italiano”, ha scritto Sperti. A colpire i fans, però, non è stata la didascalia della foto, ma il fisico top dell’opinionista.



GIANNI SPERTI IN COSTUME, I FAN: “TOGLI IL COTONE DALLE MUTANDE”

La foto in costume di Gianni Sperti ha avuto successo avendo portato a casa quasi 20mila like e i complimenti dei fans. “Che meraviglia!!”, “Grandissimo fisico complimenti Gianni!!”, “bellissimo”, “che fisico o Sperti”, “non vediamo ‘ora di rivederti a Uomini e Donne”, “Sei il top Gianni“, scrivono alcuni utenti. C’è, poi, chi non perde occasione per commentare ironicamente la forma perfetta di Gianni Sperti. Citando Tina Cipollari, infatti, un utente ha scritto: ” Togliti il cotone dalle mutande Cit.Tina”. Infine, c’è anche chi nota la presenza di un nuovo tatuaggio sulla gamba che Gianni Sperti fa sapere di aver fatto lo scorso maggio.







