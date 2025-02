Gianni Sperti è tra i protagonisti della puntata di domenica 16 febbraio 2025 di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il ballerino ed opinionista di Uomini e Donne è pronto a raccontarsi tra vita privata e lavorativa essendo uno dei personaggi più amati e seguito del piccolo schermo. La vita sentimentale di Gianni Sperti è stata spesso al centro del gossip considerando anche il suo passato matrimonio con Paola Barale, una delle showgirl più apprezzate degli anni 90-2000. Nonostante siano passati decenni dalla fine del loro matrimonio, ancora oggi nelle interviste si torna a parlare del suo rapporto con Paola Barale a conferma che sono stati una coppia molto amata.

Ma come si sono conosciuti? A raccontarlo è stato proprio l’ex ballerino professionista di Amici: “ci siamo conosciuti quando avevo 21 anni. E’ stato un amore un po’ malato con tanta gelosia, ci siamo un po’ chiusi, abbiamo eliminato gli amici”. Non solo, Sperti ha confessato: “quando mi sono sentito soffocare la storia è finita, ma anche qui la colpa è a metà”.

Dopo la fine del matrimonio con Paola Barale, Gianni Sperti è stato spesso al centro del gossip e c’è chi in diverse occasioni ha parlato della presenza di un uomo nella sua vita. L’opinionista di Uomini e Donne non nasconde di essere molto infastidito che oggi si chieda ancora la tendenza sessuale o domande sulla sua omosessuali: “che io lo sia o non lo sia non lo dirò mai” – ha precisato a gran voce sottolineando di non amare le etichetta. Proprio dalla Toffanin ha dichiarato: “non vengo e ti chiedo ‘Silvia sei etero?’, io vorrei che gli esseri umani fossero categorizzati solo in base all’essere buoni o cattivi, il resto non conta”.

In tanti però si chiedono: Gianni Sperti è fidanzato? La curiosità è stata ancora maggiore quando il ballerino sui social ha postato una storia scrivendo “ufficialmente innamorato” senza aggiungere altro. In tanti hanno pensato fosse una dedica al suo nuovo fidanzato, mentre in realtà era un pensiero per la sua cagnolina Mina.