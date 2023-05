Gianni Sperti: il no a Geri Halliwell unico rimpianto/ La clamorosa rivelazione…

Gianni Sperti e la rivelazione su Geri Halliwell

Da anni, ormai, Gianni Sperti forma una coppia televisiva perfetta con l’amica Tina Cipollari con cui occupa la poltrona da opinionista di Uomini e Donne commentando le vicende delle dame e dei cavalieri del trono over, ma anche quelle dei tronisti. Sempre schietto e diretto, Gianni Sperti, nel programma di Maria De Filippi, ha saputo reinventarsi dopo aver ballato per anni. Prima di diventare un opinionista di Uomini e Donne, Sperti è stato un ballerino che ha ballato anche in programmi importanti come Buona Domenica.

Dopo aver dedicato una vita alla danza, Sperti è riuscito a trovare un nuovo posto nel mondo dello spettacolo, ma in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, ha ammesso di avere un unico rimpianto nella sua vita legato proprio alla carriera. Sperti, infatti, ha rivelato di aver rinunciato a fare il tour con Geri Halliwell che, a quanto pare, all’epoca lo avrebbe voluto nel suo corpo di ballo.

Gianni Sperti: a settembre il ritorno a Uomini e Donne

Tornando indietro, dunque, Gianni Sperti, forse, non direbbe no a Geri Halliwell ma sfrutterebbe l’occasione. Nonostante il rimpianto, oggi Gianni Sperti è felice della piega professionale e, dopo una stagione trascorsa nello studio di Uomini e Donne, è pronto a godersi l’estate concedendosi qualche viaggio e tornando anche dalla propria famiglia in Puglia. A settembre, però, tornerà nuovamente a Uomini e Donne come opinionista.

Il suo ruolo così come quello di Tina Cipollari è stato confermato dalla stessa Maria De Filippi nel corso dell’ultima puntata della stagione su domanda di Tina Cipollari. “Maria io e Gianni siamo confermati?“, ha chiesto la Cipollari ricevendo una risposta affermativa dalla conduttrice.

