Gianni Sperti: “Io sposarmi di nuovo? Non credo più all’amore eterno”/ “Un figlio? Avrei voluto…”

Uomini e Donne, Gianni Sperti torna a parlare di matrimonio: “Sposarmi di nuovo? Assolutamente no, ecco perché”

Gianni Sperti è da molti anni volto simbolo di Uomini e Donne al fianco di Tina Cipollari. Il pubblico lo conosce per le sue opinioni sempre schiette, talvolta crude nei confronti dei protagonisti del programma, ma in un’intervista rilasciata al magazine del dating show Sperti ha voluto raccontare anche qualcosa di sé di molto personale.

Il celebre opinionista ha parlato di matrimonio e di paternità, svelando aspetti della sua vita ancora inediti. Sulla possibilità di sposarsi di nuovo (Gianni è stato già sposato in passato con Paola Barale), ha dichiarato: “Assolutamente no. Ho già provato questa esperienza, mi sono sposato in chiesa promettendo a Dio che avrei fatto quell’elenco di cose per tutta la vita, ma oggi non sono più credente e non credo all’amore eterno.” Ha perciò aggiunto: “Sono convinto che il matrimonio avvenga all’interno della coppia e che quello civile sia semplicemente un contratto bilaterale che, al giorno d’oggi, dati i divorzi, sarebbe un problema. Problema che io eviterei molto volentieri, pur comprendendo tutti i diritti che tutelano le coppie. Questo fino a oggi, domani non si sa. Panta rei!”.

Gianni Sperti e la paternità: “Dieci anni fa avrei voluto un figlio, oggi…”

Altro argomento importante per Gianni Sperti è la paternità. Il volto di Uomini e Donne non ha avuto figli, e sulla possibilità di averne oggi ha dichiarato: “Fino a dieci anni fa avrei risposto di sì. Amo i bambini e sono convinto che un figlio mi avrebbe dato quella forza di combattere che perdo ogni tanto nei momenti di sconforto. Sono convinto che mi avrebbe riempito il cuore, e con un pizzico di presunzione penso che sarei stato un bravo padre, perché sono apprensivo ma non troppo e perché lascerei la libertà di scegliere e di sbagliare.” Tuttavia oggi sente che per lui è troppo tardi avere un figlio: “Mi sentirei fuori tempo”, ha concluso.

