Gianni Sperti, la classifica dei migliori e peggiori a Uomini e Donne/ Ida e Gemma…

Gianni Sperti, un’altra stagione di Uomini e Donne senza filtri: la classifica dei troni over e classico

Un’altra stagione di Uomini e Donne è oggi arrivata alla conclusione; scelte, diatribe, scontri e siparietti divertenti, non è mancato nulla di tutto questo per gli appassionati della trasmissione. Tanti sono stati i protagonisti dell’annata, qualcuno in negativo ed altri in positivo; non sono mancate le critiche piccate e le parole di apprezzamento – quando necessario – degli attenti opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Proprio quest’ultimo, che di certo non le manda a dire quando si tratta di esporre il proprio pensiero, ha deciso di svelare quali sono stati i suoi personaggi preferiti della stagione di Uomini e Donne appena terminata.

Gianni Sperti, da oltre vent’anni volto fisso in qualità di opinionista a Uomini e Donne, ha deciso di rilasciare un’ampia intervista proprio per il magazine della trasmissione. Tra i tanti temi toccati, dalle considerazioni personali agli aneddoti professionali, non poteva che pronunciarsi anche sull’attuale stagione di Uomini e Donne giunta ai titoli di coda prima della ripresa a settembre. Nello specifico, l’ex ballerino ha deciso di stilare una sorta di classifica dei suoi personaggi preferiti e no che hanno dominato la scena dell’ultima annata del celebre dating show di Maria De Filippi.

Gianni Sperti: Ida Platano migliore Dama e Gemma “regina” delle sfilate, “bocciato” Armando Incarnato

Stando a quanto riportato dal portale Isa e Chia, Gianni Sperti ha piazzato al primo posto della sua personale classifica del trono over Ida Platano. L’opinionista non ha mai fatto segreto del rapporto di stima con l’ex dama del programma, è la sua scelta lo conferma. Nel merito delle sfilate insieme, il nome che per lui ha dominato l’annata di Uomini e Donne pare corrisponde a Gemma Galgani. Nello specifico, Gianni Sperti avrebbe affermato di essere rimasto impressionato dalla scelta di interpretare Charlize Theron nel celebre spot pubblicitario di Christian Dior.

Una menzione particolare è stata riservata anche ad Aurora Tropea, con la quale Gianni Sperti ha avuto negli anni spesso modo di scontrarsi. La dama è stata schierata come prima classificata per la sfilata meno bella – come riportato da Isa e Chia – con riferimento a quando ha ben pensato di presentarsi con un topo piazzato in bocca. Nel merito del peggior cavaliere, prevedibile che scegliesse Armando Incarnato. Inutile sottolinearne i motivi per gli appassionati del programma: ben note sono le liti furibonde vissute da protagonisti, quasi mai d’accordo su eventi e circostanze. L’onore di essere celebrato come miglior cavaliere dell’attuale stagione di Uomini e Donne – secondo il parere di Gianni Sperti – è andato invece ad Alberto, capace di conquistare in poco tempo la signora Tiziana.

Gianni Sperti “elegge” migliori corteggiatori Alice e Carlo: miglior coppia Lavinia Mauro e Alessio Corvino

Gianni Sperti, nell’intervista al magazine di Uomini e Donne – come riportato dal portale Isa e Chia – si è chiaramente pronunciato nel merito delle classifiche personali anche in riferimento al trono classico. I migliori corteggiatori per l’opinionista sono stati Alice Barisciani e Carlo Alberto Mancini – quest’ultimo scelto nell’ultima puntata da Nicole Santinelli – con la prima che non ha avuto la meglio su Carola Carpanelli, poi scelta da Federico Nicotera.

Non poteva mancare nella disamina di Gianni Sperti una menzione alla coppia più rappresentativa della stagione di Uomini e Donne appena conclusa. Al magazine dedicato al dating show di Canale 5 ha confessato di essere rimasto impressionato piacevolmente da Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Il loro rapporto nel programma è stato anche piuttosto turbolento, con Gianni Sperti che non si è risparmiato nelle critiche al giovane. Considerato il lieto fine, l’opinionista ha avuto modo però di apprezzare la purezza del sentimento che ancora oggi sembra dominare per la nuova coppia.











