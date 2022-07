Gianni Sperti, la vacanza inizia male dopo Uomini e Donne/ “Per cinque giorni senza…”

Gianni Sperti, brutta sorpresa durante le vacanze in Egitto

Prima di concedersi un periodo di riposo nella sua Puglia per trascorrere del tempo con la famiglia, Gianni Sperti si è concesso una vacanza in Egitto. Tuttavia, per l’opinionista di Uomini e Donne, il soggiorno egiziano non è iniziato nel migliore dei modi. A raccontare tutto, dopo aver risolto la situazione, è stato lo stesso Sperti che, attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha raccontato di aver avuto una disavventura con i bagagli.

Anche Gianni Sperti, come molti altri viaggiatori, ha dovuto fare i conti con lo smarrimento della valigia. Cinque giorni in cui Sperti, giunto in Egitto per ricaricare le energie dopo la lunga stagione di Uomini e Donne, non ha avuto con sè praticamente niente. Deciso a non farsi rovinare le vacanze, fortunatamente, è riuscito poi a risolvere tutto.

Giannii Sperti e la valigia smarrita

Dopo aver risolto tutto, dopo aver recuperato la valigia, prima di tuffarsi totalmente la vacanza in Egitto, Gianni Sperti ha raccontato ai followers cosa gli è successo. “Ora posso raccontarvi la mia disavventura“, comincia così il racconto dell’opinionista di Uomini e Donne. “Sono arrivato il 28 giugno a Il Cairo, ma senza il mio bagaglio. Non è arrivato“, aggiunge.

“Da cinque giorni sono in giro senza niente. Tutti i giorni a scrivere mail o a telefonare, ma nessuno sapeva dirmi dove fosse il mio bagaglio. Oggi mi sono impuntato e sono andato in aeroporto. Ho aspettato quattro ore per avere un permesso per entrare nel deposito bagagli, ho cercato e alla fine ce l’ho fatta”, dice ancora. “Posso serenamente iniziare la mia vacanza“, conclude.

