Gianni Sperti, lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne/ “Ti faccio la denuncia se…”

Gianni Sperti e Aurora Tropea: scoppia la lite a Uomini e Donne

La tregua firmata con il ritorno di Aurora Tropea nel parterre del trono over di Uomini e Donne è durata poco. Nella puntata del dating show di canale 5 del 27 aprile, tra Aurora e Gianni Sperti scoppia nuovamente la lite. Tutto nasce dopo un intervento di Aurora contro Roberta Di Padua che viene accusata dalla Tropea di mettersi in mostra parlando della tronista Nicole Santinelli. “Ti stai mettendo in mostra parlando di Roberta. Visto che stai dicendo a Roberta di cercare un uomo, dovresti fare la stessa cosa anche tu”, commenta Gianni. “E’ quello che sto facendo”, replica la Tropea.

Gianni Sperti "Soffro di ansia"/ "Momento più bello di Uomini e Donne? Ritorno di…"

Gianni, poi, fa notare che da quando Aurora è tornata nel parterre sono “tornati i tremila profili fake che insultano. E’ un caso? Sei andata via e non ci sono più stati. E’ tornata Aurora e io sto tutto il giorno a bloccare i profili fake che mi insultano difendendo Aurora e Paola”. La Tropea respinge l’accusa: “Io lavoro tutto il giorno e secondo te mi metto a fare i profili fake per insultare la gente? Sei incommentabile quando dici queste cose”.

Gianni Sperti e Armando distruggono Paola a Uomini e Donne/ "Vuota e piena di cattiveria! Vattene"

Gianni Sperti e Aurora Tropea: volano parole forti

Cristina, altra dama del trono over, dà ragione a Gianni Sperti: “Io non conoscevo Aurora e ti sto conoscendo e vedo in te cattiveria quando ti rivolgi alle persone”. “Ti sei persa qualcosa. Ti sei persa i bulli, Armando, Gianni…” ribatte Aurora scatenando la reazione di Gianni.

“Vorrei che tu cominciassi ad usare bene le parole perchè se dici che sono stato un bullo nei tuoi confronti, la denuncia te la faccio io perchè è una cosa che non puoi dire. Siamo in un programma televisivo, stiamo discutendo, parliamo di cose positive o negative, possiamo esserci simpatici o meno, posso pensare che tu sia finta o meno ma non sono un bullo. Smettila di usare queste parole acchiappa applausi. Smettila perchè la denuncia te la faccio io, saresti la ventunesima che denuncio”, sbotta Gianni.

Gianni Sperti e Armando Incarnato, resa dei conti a Uomini e Donne/ "Ti do la mano…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA