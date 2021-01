Gianni Sperti, lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne/ “Tu non cerchi l’amore, ma..”

Tra Gianni Sperti e Aurora Tropea continuano ad esserci scintille. A scatenare la nuova discussione tra l’opinionista e la dama del trono over di Uomini e Donne è la presenza, al centro dello studio di Gemma Galgani e Maurizio Guerci. Nel corso della puntata del 7 gennaio, Gemma e Maurizio hanno raccontato di aver vissuto tre notti d’amore. Nonostante tutto, però, il cavaliere cinquantenne non ha ancora intenzione di dare l’esclusiva alla dama di Torino e Aurora ne approfitta come, di fronte a tale atteggiamento, Gianni non abbia battuto ciglio. “Io ho iniziato una frequentazione con Giancarlo e ci volevi fare uscire, ma chi va a corteggiare lui che continuamente sta con una donna?”, chiede Aurora. “Ma vuoi paragonare un rapporto vero e consumato con il rapporto finto che hai con Giancarlo?”, replica Sperti.

GIANNI SPERTI E AURORA TROPEA, SCINTILLE A UOMINI E DONNE

Aurora Tropea è convinta che il rapporto che c’è tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci abbia raggiunto un livelli talmente importante da poter essere vissuto fuori. Gianni Sperti, però, è convinto che dietro le sue parole ci sia altro. “Lei dovrà sindacare tutto ciò che dirà. Il suo obiettivo non è trovare l’amore, ma criticare me perché è convinta che io sia imparziale e quindi critica la trasmissione, me, Tina Cipollari e tutto il resto. Io indago per capire se una coppia sia finta o meno, ma non ci arrivi. Pensa a Giancarlo e alla tua storia finta”, afferma Gianni Sperti. “La storia di Gemma è Maurizio è molto interessante e poi Gemma, alla redazione, non ha mai raccontato bugie e la redazione si fida di lei. Di questo ne sono certa”, ha aggiunto ancora Sperti.



