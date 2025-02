Margherita Aiello, nuova uscita con Pierpaolo a Uomini e Donne

Dopo aver chiuso la conoscenza con Giovanni e aver pensato di concedere una seconda possibilità a Mario Cusitore prima che quest’ultimo lasciasse definitivamente Uomini e donne per la segnalazione riguardante il bacio con l’ex tronista Nicole Santinelli, Marggherita Aiello ha scelto di mettersi nuovamente in gioco conoscendo altre persone del parterre. Tra i tanti cavalieri, la dama è stata colpita da Pierpaolo con cui, nella puntata di Uomini e Donne del 28 febbraio 2025, ha avuto un confronto al centro dello studio.

Pierpaolo, durante il confronto, racconta che Margherita gli piace molto esteticamente aggiungendo, però, che non è scattato quel qualcosa in più che si aspettava. “La verità è che non mi sono sentito infatuato”, dice ancora il cavaliere.

Scontro tra Margherita Aiello e Gianni Sperti

Durante la puntata di Uomini e Donne, poi, va in scena uno scontro tra Margherita Aiello e Gianni Sperti. la dama commenta una situazione al centro dello studio e l’opinionista sbotta: “Parli proprio tu che sei uscita con due uomini contemporaneamente”, dice l’opinionista.

Tra Gianni e la dama del trono over parte così un botta e risposta che scatena la reazione di Morena che applaude le parole di Sperti. Tra Morena e Margherita, del resto, non c’è molta simpatia al punto che, come svelano le anticipazioni, nelle prossime puntate, ci sarà una lite davvero forte tra le due. Sin dalle prima settimane dell’attuale stagione, Morena e Margherita non sono mai andate d’accordo soprattutto perché sono uscite nello stesso periodo con Mario Cusitore che, con entrambe, ha avuto una conoscenza più approfondita. Da quel momento, le due non sono mai andate d’accordo e tale antipatia, a quanto pare, continua ancora adesso.

