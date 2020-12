Gianni Sperti, lite con Maria a Uomini e Donne/ “Sei ridicola, siamo alla frutta”

Gianni Sperti si scaglia contro Maria, una delle tante dame del trono over di Uomini e Donne che è stata accusata da Gemma Galgani di essersi messa d’accordo con Sabina per prendere in giro Biagio. Quest’ultimo che ha sempre dato ragione a Gemma, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, ha portato delle prove che dimostrerebbero la pregressa conoscenza tra le due donne. Secondo Biagio, Maria e Sabina frequentavano la stessa palestra prima di partecipare a Uomini e Donne. Le due donne, tuttavia, negano tutto e si scagliano contro Biagio prendendolo in giro per l’accendo facendo letteralmente infuriare Gianni Sperti. “E’ lo stesso uomo con cui uscivate fino a qualche giorno fa ed ora lo umiliate prendendolo in giro”, sbotta l’opinionista.

GIANNI SPERTI ATTACCA MARIA: “DIMOSTRA PERCHE’ SEI A UOMINI E DONNE

Maria e Sabina tornano a girare filmati in cui parlano del centro estetico di Maria. Sabina, in particolare, in un filmato trasmesso nella puntata di oggi di Uomini e Donne, ringrazia Maria per il trattamento che le ha regalato e di fronte al filmato, Gianni perde totalmente la pazienza. “Sei ridicola. Sono tre giorni che sponsorizzi il tuo lavoro. Siamo alla frutta, dimostra perchè sei venuta a Uomini e Donne”, sbotta l’opinionista. “Il mio percorso sta andando benissimo e ieri ho trascorso una piacevole serata con Simone nonostante la differenza d’età come sottolinei sempre perchè con Gemma la differenza d’età non ha importanza, per me sì“, conclude Maria che vuole continuare a conoscere Simone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA