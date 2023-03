Gianni Sperti, lite con Paola a Uomini e Donne/ “Come ti permetti di parlarmi così?”

Gianni Sperti contro Paola a Uomini e donne

Dura lite a Uomini e Donne tra Gianni Sperti e Paola, la dama del trono over che ha discusso anche con Gemma Galgani. Tutto è accaduto durante il confronto tra Gemma e Silvio con cui la frequentazione procede a gonfie vele. Durante la conversazione con Silvio, Gemma accusa Paola di intromettersi sempre nelle sue frequentazione. La dama si difende spiegando di aver invitato Silvio a ballare solo perchè non aveva visto che ci fosse Gemma, ma la giustificazione di Paola non convince la Galgani.

Tina Cipollari, invece, difende la dama sottolineando di non aver visto assolutamente malizia nell’invito a ballare rivolto da Paola a Silvio, ma a pensarla diversamente sono sia Armando Incarnato che difende ancora Gemma e Gianni Sperti.

Gianni Sperti, scoppia la lite con Paola a Uomini e Donne

Gianni Sperti accusa Paola di intromettersi continuamente nelle conoscenze di Gemma Galgani perchè, in questo modo, è sicura di discutere con Gemma e di avere spazio in puntata. Paola non ci sta, si difende e rimanda al mittente l’accusa lasciandosi andare ad un “stai zitto” rivolto a Gianni che fa letteralmente infuriare l’opinionista.

“Ma come ti permette di rivolgerti così a me? Chi ti dà tutta questa confidenza? Non capisco perchè quando parlate con me e Tina vi rivolgete in questo modo e con Maria De Filippi cambiate registro“, sbotta Gianni che accusa Paola di avere un copione e di non essere interessata a nessuno.

