Gianni Sperti, lite con Sara a Uomini e Donne/ “Ma chi sei per dire ad un uomo…”

Dopo il momento dedicato a Biagio Di Maro e a Giuliana, la puntata di Uomini e Donne del 24 febbraio prosegue con Sara e Daniela che, dopo aver in comune la conoscenza, per entrambe finita, con Giovanni, si ritrovano al centro dello studio per conoscere nuovi pretendenti. Daniela conosce Luisi, un signore napoletano che, emozionato, si presenta a Daniela la quale accetta di conoscerlo. Sara, invece, conosce il signor Gianluca che ha due matrimoni alle spalle che, tuttavia, non conquista subito le attenzioni della dama del trono over.

Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ "Mi piace Giuliana, ho chiesto il numero..."

Dopo aver ascoltato la presentazione di Gianluca, Sara spiega di non essere interessata a lui. “Esteticamente non sei proprio il mio tipo”, ammette la dama del trono over. “Non ti piace, ma devi dirmi cos’ha questo signore che non va”, commenta Tina Cipollari. “Sarebbe inutile farti rimanere”, aggiunge ancora Sara facendo perdere la pazienza a Gianni Sperti.

Armando Incarnato, Uomini e Donne/ Colpo di fulmine in studio? Una nuova dama...

Gianni Sperti contro Sara a Uomini e Donne

Non codividendo la motivazione per la quale Sara afferma di non voler conoscere il signor Gianluca, Gianni Sperti punta il dito contro la dama di Uomini e Donne. “Una donna superficiale si ferma solo a quello. Mi meraviglio perchè alla vostra età dovreste trovare un uomo che vi stia accanto per sempre, ma non vi sta accanto un uomo con i muscoli che va in palestra, ma ti sta accanto una testa, un cuore”, sbotta Gianni Sperti.

“Mi sono piaciuti uomini che non sono belli. Non è una questione del bello o del fisico. Non mi piace esteticamente vuol dire che non mi piace l’impatto estetico”, spiega la dama. “Arriverò George Clooney per lei. Tu sei un bellissimo uomo, non piacerai a lei, ma ad altre donne perchè hai avuto due matrimoni e hai già avuto la prova”, dice Gianni a Gianluca. “Non mi piace che tu ti permetta di dire ad un uomo mi piaci come parli, ma non esteticamente. Ma chi sei?”, dice ancora l’opinionista. Sara, alla fine, decide di dare una possibilità a Gianluca.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 febbraio: nuova dama per Armando

© RIPRODUZIONE RISERVATA