Gianni Sperti, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ “Perchè sei dalla parte di…”

Lite nello studio di Uomini e Donne durante la puntata del 4 aprile tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tutto accade durante il momento dedicato ad Ida Platano. La dama è uscita con un nuovo cavaliere, Ilie che, con un atteggiamento pacato e rispettoso, conquista la fiducia di Gianni Sperti che fa notare la differenza con Alessandro Vicinanza. “Tu sei stato superficiale. L’altra volta hai detto che sei stato colpito da Federica dalla prima volta che l’hai vista”, puntualizza l’opinionista.

Alessandro si difende ancora una volta sottolineando di aver semplicemente mostrato un interesse per una ragazza che avrebbe voluto conoscere, ma Ida gli fa notare come, con le sue parole, le abbiua confermato di non essere mai stato realmente interessato a lei. “Potete dire che Ida abbia un carattere pesante, mom non potete dare sempre ragione agli uomini quando al centro dello studio c’è Ida“, aggiunge ancora Sperti. Le parole dell’opinionista, così, scatenano la reazione di Tina Cipollari.

Tina Cipollari e Gianni Sperti, scontro a Uomini e Donne per Ida Platano

Tina Cipollari, contrariamente a Gianni Sperti, ritiene che Alessandro Vicinanza non abbia fatto nulla di male nell’esprimere il proprio interesse per Federica sostenendo di considerare coerente l’atteggiamento del cavaliere. “Ma perchè devi sempre stare dalla parte degli uomini?”, chiede Sperti. “Non fare passare questo messaggio”, ribatte prontamente Tina Cipollari.

Maria De Filippi, così, concede nuovamente la parola ad Ilie, il nuovo pretendente di Ida Platano il quale sostiene di non essere infastidito dalle reazioni che Ida ha ancora di fronte alle parole di Alessandro. “Sembri l’uomo perfetto. Dove sarà la fregatura?“, scherza, infine, Tina.

