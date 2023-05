Gianni Sperti, minacce choc da hater per Uomini e Donne/ “Pezzo di merd* te ne pentirai”: lui sbotta

Uomini e Donne, Gianni Sperti riceve minacce da un hater e rende pubblico il messaggio

Uomini e Donne è da sempre un programma in cui non solo nascono amori, ma anche molte liti. Spesso gli accesi scontri coinvolgono i due opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti, che dicono la loro, contribuendo talvolta ad infiammare ancor di più gli animi. Le liti sono aumentate nell’ultimo periodo, da quando la dama Aurora Tropea ha fatto il suo ritorno in studio.

Silvia Zanin, ex dama di Uomini e Donne, attacca Gianni Sperti/ "Crea la discussione"

Tra Aurora e Gianni Sperti è ormai evidente che non ci sia simpatia e stima reciproca, motivo per il quale ogni pretesto può accendere tra loro una nuova lite. L’atteggiamento dell’opinionista nei confronti della dama è finito però nel mirino di alcuni hater, che hanno iniziato ad offenderlo privatamente e, in alcuni casi, addirittura a minacciarlo.

Gianni Sperti "Ritocchini? Pochi, solo sul viso"/ "Critiche? Fatevi affari vostri!"

Gianni Sperti replica alle minacce: “Non ho paura di niente e di nessuno”

Gianni Sperti ha infatti deciso di rendere pubbliche alcune delle minacce ricevute, pubblicando lo screenshot di messaggi arrivati in direct su Instagram da parte di uno di questi hater. “Pezzo di m**** lascia perdere Aurora, hai capito? Sono stato chiaro? Te ne pentirai. Smettila di insultare Aurora”, sono le minacce ricevute da Gianni Sperti e da lui rese note. L’opinionista si è dunque detto stufo di ricevere messaggi di questo tipo, sottolineando che è inaudito per un telespettatore arrivare a questo punto: “Ho deciso di pubblicare una delle tante minacce che ricevo. Un fan non può arrivare a tanto. A buon intenditore poche parole. Ps: Non ho paura di niente e di nessuno”, è stata la sua replica.

Gianni Sperti "Io gay? Ecco perché non lo dirò mai"/ "Ora sono single, ma vorrei…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA