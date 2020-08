Gianni Sperti/ Nuova vita dopo “passato scomodo” e “passi falsi”

Gianni Sperti ha mostrato al mondo il suo nuovo look spiegando che è il suo modo per lavare via un momento doloroso o un passato travagliato, magari riferendosi non solo al lockdown, mostrando anche il suo nuovo fisico scolpito. Coloro che lo seguono da sempre sanno bene che il bellissimo ballerino era finito in un tunnel buio e stretto dopo la fine del suo rapporto con Paola Barale. Il suo fisico non era più quello di un ballerino e anche il suo sorriso era spento fino a quando Maurizio Costanzo non lo ha rimesso in pista, portandolo nel suo programma della domenica pomeriggio su Canale5 e spingendolo verso la rinascita. Da allora ne è passata acqua sotto i ponti e anche gli anni sono andati via uno dopo l’altro ma adesso il ballerino e opinionista di Uomini e donne, ha segnato la sua completa rinascita.

GIANNI SPERTI E IL SUO ELOGIO ALLA LIBERTA’

Il suo nuovo look e le foto postate su Instagram da Gianni Sperti sono state accompagnate da alcuni lunghi sfoghi alcuni relativi proprio al pregiudizio e all’ottusità mentale che è riuscito a sconfiggere regalandogli la sua vittoria più importante. In particolare, Gianni Sperti cita Nelson Mandela nel suo discorso sul cammino verso la libertà e poi scrive: “Le vette più difflcili da scalare sono quelle dentro di noi. Riuscire a superare il pregiudizio, l’ottusità mentale è stata la mia vittoria più grande. Non potete immaginare quanta serenità mi dona la LIBERTÀ. Provate a cambiare, provate a dire: “chi se ne fotte” e il sorriso tornerà dolcemente sulle vostre labbra”. La sua rinascita è finalmente completa? Ha davvero cancellato il suo passato?

