Il settimanale Nuovo Tv lancia lo scoop sulla presenza di Gianni Sperti sul trono di Uomini e Donne nella prossima stagione.

Gianni Sperti potrebbe essere il nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo Ida Platano e Tina Cipollari, a settembre, potrebbe toccare proprio all’opinionista provare a cercare l’amore in tv esattamente come la bionda opinionista. Il nome di Gianni Sperti sul trono circola già dallo scorso anno quando, però, di fronte a tale possibilità, aveva allontanato il tutto spiegando di non essere interessato alla cosa.

“Se farò il tronista o il cavaliere del trono over? Spero che non accadrà perché io non so gestire bene le emozioni e i sentimenti. Tra le due opzioni però preferirei essere un tronista, perché non vorrei mai vedere la persona che mi piace che esce anche con altri, così come accade nel parterre del trono over. Adesso sono single e cerco un’intesa mentale oltre che fisica. Le cose solo fisiche mi annoiano dopo un po‘”. Quest’anno, però, le cose potrebbero cambiare.

Gianni Sperti tronista di Uomini e Donne: scoop di Nuovo tv