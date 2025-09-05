Gianni Sperti da opinionista a nuovo tronista di Uomini e Donne: possibilità o utopia? Intanto svela di essere tornato single…

Lui, come Tina Cipollari, è da considerare parte integrante delle dinamiche che hanno reso celebre e longevo Uomini e Donne; Gianni Sperti sa essere tagliente, irriverente, ma anche netto ed empatico. Le doti dell’opinionista gli calzano a pennello e sarebbe difficile immaginare qualcun altro nel suo ruolo; eppure, una suggestione sembra aleggiare sul futuro dello storico volto del dating show. Ma di cosa si tratta? Potrebbe cambiare la sedia di Gianni Sperti: più precisamente, potrebbe passare al trono!

Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e Donne? Questo l’interrogativo che già qualche settimana fa aveva interessato la curiosità degli appassionati e che sembrerebbe essere tornato in voga dopo una recente intervista dell’ex ballerino. “Avevo trovato quello che pensavo fosse amore ma era solo idealizzazione dei miei desideri…”, queste le parole di Sperti – come riporta Gay.it – che avrebbero acceso nuovamente i riflettori sulla possibilità di vedere Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e Donne.

Gianni Sperti svela: “Sono pronto ad amare”, troverà l’anima gemella a Uomini e Donne?

Gianni Sperti è tornato ad essere single, o almeno è questo ciò che si evince dalle sue ultime dichiarazioni: “…Ho scoperto che sono pronto ad amare e farmi amare”, ha commentato lo storico volto di Uomini e Donne rispetto all’insegnamento ricevuto dall’ultima relazione. Dunque, l’opinionista di Uomini e Donne ha il cuore nuovamente libero e chissà che proprio nel dating show dove è presenza fissa da anni non possa mettere in gioco i buoni propositi da lui stesso raccontati in termini sentimentali.

Gianni Sperti si è detto speranzoso a proposito dei prossimi protagonisti di Uomini e Donne e, spostando i riflettori su di sé, si è lasciato andare ad una confessione che da un lato sembra scardinare l’ipotesi del trono ma che dall’altro potrebbe invece essere una sorta di indizio. “Non sono bravo a corteggiare… Io nel Trono Over? Non saprei proprio come approcciare”. Dunque, data la sua descrizione di sè, il ruolo da nuovo tronista di Uomini e Donne gli calzerebbe a pennello!