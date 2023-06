Gianni Sperti, party per i 50 anni a Napoli/ Tra i volti di Uomini e donne Tina Cipollari e Ida Platano

Gianni Sperti, party per i 50 anni a Napoli: presente Tina Cipollari

Gianni Sperti ha voluto festeggiare in grande i suoi 50 anni, e l’ha fatto in riva al mare nella meravigliosa cornice di Napoli. Lo storico opinionista di Uomini e donne ha celebrato questo traguardo di vita lo scorso aprile, ma ha voluto aspettare il caldo e l’inizio dell’estate per festeggiare a dovere, circondato dall’affetto di amici e colleghi, in una serata di grande allegria e spensieratezza. In un completo total black, Sperti ha voluto accanto a sé numerosi invitati, compresi alcuni grandi protagonisti di Uomini e donne.

Presenza fissa al suo fianco ormai da anni è Tina Cipollari, anche lei storica opinionista del programma di Maria De Filippi, che ovviamente non poteva non mancare alla festa. La coppia inossidabile del dating show si è ricomposta anche in questa occasione speciale, lontano dalle telecamere del dating show, a testimonianza della profonda amicizia che li unisce ormai da anni. A documentare sui social la serata, con un carosello di foto e video condivise su Instagram, è l’ex tronista Matteo Ranieri.

Non solo Tina Cipollari e Matteo Ranieri, ma numerosi protagonisti di Uomini e donne hanno preso parte alla festa di Gianni Sperti. Presente anche Luca Salatino, ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, che si è riconciliato proprio con Ranieri e insieme hanno festeggiato anche la loro amicizia. Presenti al party anche Ida Platano con Alessandro Vicinanza e una giovane coppia uscita dall’edizione di quest’anno: Lavinia Mauro e Alessio Corvino.

Il cast della trasmissione si è riunito tra musica, balli e festeggiamenti in riva al mare, conditi anche da alcuni meravigliosi fuochi d’artificio che hanno illuminato e colorato il cielo sulla spiaggia. Un party ricco di divertimento al quale non ha preso parte una figura d’eccezione di Uomini e donne: la padrona di casa Maria De Filippi, impegnata in questi giorni in Sardegna, dove sta osservando le riprese della nuova edizione di Temptation Island in partenza su Canale5 dal prossimo lunedì.

