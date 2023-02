Gianni Sperti presente ai funerali di Maurizio Costanzo/ La promessa alla De Filippi

Gianni Sperti ricorda Maurizio Costanzo, nel giorno dei funerali: il cordoglio di Uomini e donne con Maria De Filippi

I funerali di Maurizio Costanzo commuovono il popolo del web, con Gianni Sperti che -tra i presenti all’addio in chiesa- avanza una promessa a Maria De Filippi. Da diverse ore sono virali via social le esclusive immagini delle esequie della mente-icona che ha rivoluzionato per sempre la Comunicazione made in Italy e la storia della TV, diventando il pioniere del talk show nostrano con il Maurizio Costanzo Show. Il talk che porta il suo nome -il compianto Maurizio Costanzo- chiudeva i battenti nell’ottobre 2022, celebrando il quarantennale dall’esordio TV segnato con al timone il giornalista, autore, talentscout e talento poliedrico venuto a mancare il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni.

I funerali dell’icona Pop scomparsa hanno luogo in una Chiesa degli Artisti di Roma gremita di persone, tra vip e nip accorsi per un ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Tra i presenti, immancabili la consorte vedova Maria De Filippi e i figli Gabriele, Camilla e Saverio del conduttore. Tra gli altri vip, alla cerimonia funebre anche l’autrice e gli opinionisti di ‘Uomini e Donne’ Raffaella Mennoia, Tina Cipollari e Gianni Sperti. E in rappresentanza di uno dei programmi facente capo alla Fascino (agenzia di produzione che annovera tra i padri fondatori la conduttrice Maria De Filippi e il fondatore padre Maurizio Costanzo), Gianni Sperti rilascia per l’occasione, alcune dichiarazioni a La vita in diretta, che ora commuovono i telespettatori attivi nel web. Un intervento che menziona la coppia più influente della TV made in Italy, Maurizio Costanzo e Maria De Filippi.

Web in tilt per la promessa a Maria De Filippi

Innumerevoli i personaggi dello spettacolo presenti alla cerimonia: da Carlo Conti a Paolo Bonolis insieme alla moglie Sonia Bruganelli, da Christian De Sica a Gerry Scotti che ha decantato la preghiera degli artisti a nome di tutti i colleghi celebri di Costanzo. Tra i presenti anche gli stretti collaboratori e icone di “Uomini e Donne”: Tina Cipollari e Gianni Sperti.

“Per me è stato un papà”, fa sapere Gianni Sperti di Uomini e donne, incalzato in diretta TV durante la sua partecipazione ai funerali. E l’intervento concesso al conduttore della trasmissione Rai, Alberto Matano, poi, prosegue ancora quando l’opinionista di Uomini e donne avanza pubblicamente una promessa a Maria De Filippi, in ricordo di Maurizio Costanzo: “Che non l’abbandonerò mai, mai”. Parole sentite che Gianni Sperti pronuncia visibilmente commosso nel video virale del momento, tra le annesse reazioni più disparate negli utenti del web.

“AMICIZIA VERA”, si legge, poi, tra i messaggi social più aggreganti dei fan di Uomini e donne, a margine dell’intervento di Sperti-, “Che carino è stato con queste due parole”.











