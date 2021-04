Gianni Sperti rifatto? “Ho fatto il minimo indispensabile”/ “Molto sono convinti…”

Gianni Sperti risponde alle domande dei fans su Instagram e svela di aver fatto qualche ritocchino al viso. Tra i vari followers dell’opinionista di Uomini e Donne, qualcuno ha deciso di chiedergli la verità sui rumors riguardanti i suoi, presunti ritocchi estetici. Sperti che avrebbe potuto ignorare la domanda ha deciso di rispondere sinceramente ai fans. ““Qualcosa si, ma il minimo indispensabile nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato completamente tutto il viso…”, ha risposto Sperti che ha così svelato di aver ricordo a piccoli interventi di chirurgia estetica per correggere alcune parti del viso che non erano totalmente di suoi gradimento.

Tra le tante domande che gli sono state rivolte, poi, è spuntata quella di un utente che gli ha chiesto se rifarebbe tutto nella vita. “Rifarei tutto tranne alcune rinunce per amore. E’ un errore che ho fatto e mi ha insegnato che non è una prova d’amore”, ha risposto l’opinionista.

GIANNI SPERTI: “TINA CIPOLLARI MI CORTEGGIA DA 25 ANNI”

Dopo aver danzato per molti anni in televisione, Gianni Sperti ha scelto d’intraprendere un altro percorso diventando un opinionista di Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi, Sperti divide il ruolo con Tina Cipollari a cui è legato da un’amicizia vera nella vita di tutti i giorni. Nonostante tra i due non manchino le discussioni per le diverse opinioni che, in alcuni casi, hanno sui protagonisti della trasmissione, tra Gianni e Tina c’è un feeling che, con gli anni, ha conquistato i fans. Qualcuno, così, ha chiesto a Sperti se con Tina ci sia qualcosa di più della semplice amicizia. “Lei vorrebbe. Mi corteggia da 25 anni, ma io non mi sento ancora pronto”, ha risposto ironicamente Sperti.

