Gianni Sperti rifatto, Roberto Alessi “L’ha ammesso”/ “Di fronte all’evidenza…”

“Non ho mai negato di aver fatto qualche ritocchino”, sono state le parole di Gianni Sperti quando, qualche settimana fa, alcuni follower, di fronte a scatti postati su Instagram, hanno sottolineato quanto il suo volto fosse cambiato negli ultimi tempi. Dei ritocchini del noto opinionista di Uomini e Donne, d’altronde, si è spesso parlato, tanto che non mancano commenti e qualche critica sul tema. Anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ha voluto affrontare l’argomento sul noto settimanale. Nella sua rubrica ‘Up and down’, come sottolinea LaNostraTv, Alessi ha fatto intendere che in passato Sperti non abbia mai reagito bene alle insinuazioni sul suo aspetto: “Rifatto lui? Per carità si è sempre schernito, poi di fronte all’evidenza dei fatti l’ha ammesso…”, ha scritto il direttore.

Roberto Alessi su Gianni Sperti: “Bisogna mettere in conto tutto quando si sale su un palco”

Roberto Alessi ha precisato che sapere cosa abbia ritoccato Gianni Sperti non è certo qualcosa che ci spetta, ma che quando si è un personaggio pubblico e sempre in TV, è chiaro che sorgano questo tipo di domande. “Sapere se si sia rifatto o meno non sono certo fatti nostri, ma nel momento in cui si sale su un palco bisogna mettere in conto tutto, anche le domande di chi ti vuole bene…”, ha ammesso Alessi. D’altronde, ha concluso il direttore di Novella 2000, “Se si sente bene così ha fatto quello che doveva fare”. D’altronde questo tipo di ritocchini non è certo una novità nel mondo dello spettacolo.

