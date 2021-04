Gianni Sperti, scherzo Le Iene/ Investe un passante nel giorno del suo compleanno ma…

Ieri, lunedì 12 aprile, Gianni Sperti ha compiuto 48 anni ed è stato protagonista di una notizia che lo vedeva alla guida della sua auto ubriaco. Inoltre secondo quanto riportato da PugliaPress l’ex ballerino avrebbe anche investito un passante in provincia di Taranto: “Dalle prime testimonianze che sono giunte in redazione solo pochi muniti fa pare che il noto opinionista, mentre era alla guida della sua automobile, avrebbe investito un passante nei pressi della litoranea salentina di Pulsano”, è la news apparsa sul quotidiano online. La notizia ha fatto il giro del web in poco tempo e così Gianni Sperti ha deciso di chiarire la situazione, rivelando che si è trattato di uno scherzo de Le Iene, che lo hanno preso di mira proprio nel giorno del suo compleanno. Anche l’articolo apparso su PugliaPress faceva parte del piano diabolico degli autori del programma di Italia 1.

Gianni Sperti: lo scherzo de Le Iene nel giorno del suo compleanno

“Allora ragazzi tutti quanti avrete visto sicuramente visto e letto la notizia di un fantomatico incidente in cui alla guida ero ubriaco e ho investito un pedone. Questa notizia è una fake news perché purtroppo sono stato vittime de Le Iene, eccoli qua”, ha detto l’opinionista di Uomini e Donne nelle storie di Instagram. Secondo quanto riportato da PugliaPress, che anticipa lo scherzo de Le Iene che vedremo prossimamente in tv, Gianni Sperti avrebbe investito con l’auto un passante, rimasto sdraiato a lungo sull’asfalto privo di sensi. Sul posto sarebbero giunti i Carabinieri e i medici del 118. “Avrete letto in tanti la notizia di Gianni Sperti che ha tamponato una persona, è successo un casino. Dopo qualche ora siamo riuscito a trovarlo e abbiamo scoperto che… era uno scherzo delle Iene”, ha confermato nelle sue storie di Instagram l’inviato Sebastian Gazzarrini.

