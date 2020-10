Gianni Sperti smaschera Tina Cipollari a Uomini e Donne/ “Altro che dieta, mangia…”

Divertente siparietto a Uomini e Donne nella puntata trasmessa il 26 ottobre. Dopo lo spazio dedicato ad Armando Incarnato che, in pochi minuti, ha conosciuto e mandato a casa una ragazza che aveva chiamato la redazione per conoscerlo, Gianni Sperti ha chiesto l’attenzione di Maria De Filippi. L’opinionista ha così mostrato un video, registrato dietro le quinte, in cui la protagonista è Tina Cipollari. La bionda opinionista, l’anno scorso, proprio nel programma di Maria De Filippi, ha iniziato a seguire una dieta che le ha permesso di perdere molti kg. Durante le lunghe registrazioni di Uomini e Donne, Tina si allontana dallo studio per poter mangiare lo spuntino, solitamente un frutto. Gianni Sperti, però, nella puntata odierna, ha mostrato un video in cui svela la verità sugli spuntini di Tina.

GIANNI SPERTI, LA VERITA’ SUGLI SPUNTINI DI TINA CIPOLLARI

Cosa mangia Tina Cipollari durante le registrazioni di Uomini e Donne come spuntino? A svelarlo è Gianni Sperti attraverso un video girato dietro le quinte del programma di Maria De Filippi. Nel filmato in questione, Tina mangia un cannolo siciliano. “Dice che il dietologo ha detto che il cannolo equivale ad una mela. s’inventa le calorie“, dice Gianni Sperti. “E’ stato un caso. Avevo preparato la mela, ma non so perchè poi ho trovato il cannolo”, replica Tina. “Mi sembra un video vecchio“, azzarda poi Tina. “Il vestito mi sembra uguale”, conclude Maria De Filippi.



