Gianni Sperti: “Sono single da 7 anni”/ A Uomini e Donne scoppia la lite con Aurora

Gianni Sperti litiga ancora con Aurora e si lascia andare ad una confessione sulla propria vita privata. L’opinionista di Uomini e Donne, durante la puntata trasmessa il 5 ottobre, durante il confronto tra Aurora e Biagio durante il quale la dama ha ammesso di non voler più uscire con il cavaliere chiudendo definitivamente la frequentazione, è stato il protagonista di una dura discussione con la signora del parterre del trono over. Gianni Sperti accusa Aurora di essere “falsa e costruita e di attaccarlo sul piano personale”. Accuse che la dama respinge durantemente. “Non sai più come attaccarmi”, risponde Aurora che viene attaccata anche da Tina Cipollari che non vede in lei una donna realmente interessata a conoscere un uomo. Nel corso della discussione, poi, Sperti si lascia andare ad una dichiarazione sulla propria vita privata.

GIANNI PSERTI CONTRO AURORA A UOMINI E DONNE: “SONO SINGLE DA SETTE ANNI”

Tra Gianni Sperti e Aurora non c’è molta simpatia. L’opinionista di Uomini e Donne si scaglia duramente contro la dama del trono over. “Senza microfoni mi dice che ho il battito del cuore facile. Vai a spiare i social per attaccarmi sul personale” – sbotta Gianni. “Come ti permtte di dirmi che ho il battito del cuore facile? Sono single da sette anni”, aggiunge ancora l’opinionista del dating show di canale 5 che non tollera la presenza di Aurora non considerandola sincera. Ancora una volta, tra Sperti e Aurora le scintille non mancano mai. Tina Cipollari, da parte sua, si schiera totalmente dalla parte del suo collega.



