Gianni Sperti sotto choc per Maurizio Costanzo/ “Hai chiuso il sipario, ma..”

Gianni Sperti dice addio a Maurizio Costanzo: l’ultimo post del volto di Uomini e donne é social

Nei giorni segnati dal lutto per la morte di Maurizio Costanzo, Gianni Sperti commuove il web, con un addio social alla compianta icona pop della TV e della comunicazione made in Italy. L’occasione che l’opinionista storico di Uomini e donne, una delle popolari trasmissioni condotte dalla consorte vedova di Costanzo, Maria De Filippi, ha ora occasione di rivolgere il suo ultimo saluto al One man show del Maurizio Costanzo Show, in un post condiviso via Instagram.

“SENTIREMO TUTTI LA TUA MANCANZA- esordisce Gianni Sperti nel suo post d’addio al compianto conduttore tv nonché mente-icona delle reti Mediaset dal talento poliedrico-. LA MANCANZA DI UN UOMO FORTE E COMUNICATIVO CHE HA SEGNATO LA STORIA DELLA TELEVISIONE ITALIANA”. Il messaggio di addio al giornalista e consorte storico di Maria De Filippi, poi, prosegue con la rimembranza dell’impegno civile nel giornalismo di Maurizio Costanzo: “NESSUNO DIMENTICHERÀ IL CORAGGIO CHE CI HAI TRASMESSO LOTTANDO CONTRO LA MAFIA SENZA PAURA”. E in conclusione del suo messaggio, poi, Gianni Sperti rilascia tra le righe del suo messaggio scritto: “HAI CHIUSO IL SIPARIO MA PER NOI RESTERÀ SEMPRE APERTO”.

Il web si stringe nel lutto in ricordo di Maurizio Costanzo

Nel frattempo, il post di Gianni Sperti diventa virale via social, dove non a caso si registra una moltitudine di commenti rilasciati da parte degli utenti online, sul re dei social.

“Ci mancherà Maurizio e il suo sipario! -si legge tra i commenti social degli utenti, nip e vip, rilasciato per iscritto dalla fan Anna Lampognana e in ricordo di Maurizio Costanzo-. Come sarebbe bello se continuasse Maria!”. E tra gli altri commenti, rilasciati dai vip, spunta l’emoticon di un cuore rosso della ormai ex protagonista uscente di Uomini e donne, al trono over, Ida Platano. “Questo è uno di quei momenti che avremmo voluto non arrivasse mai. Addio ad un grande uomo, un capostipite della tv, un rivoluzionario, un onesto cittadino e un coraggioso giornalista che non si è mai arreso e ha combattuto anche le sfide più insidiose contro l’omertá. Un abbraccio a Maria e a tutta la sua famiglia”, si legge poi tra le righe di un altro messaggio social aggregante, tra quelli rilasciati perlopiù dai fan di Uomini e donne e le altre trasmissioni di Fascino (agenzia di produzione TV che tra i fondatori annovera Maria De Filippi e Maurizio Costanzo).

