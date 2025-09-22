Gianni Sperti torna ancora una volta a Uomini e Donne: tutto sullo storico opinionista

Oggi, lunedì 22 settembre, torna ufficialmente Uomini e Donne su Canale 5. Dopo tre mesi di assenza, il pubblico potrà di nuovo seguire le avventure delle dame e cavalieri del Trono Over, nonché dei tronisti del Trono Classico. Ancora una volta, vedremo gli storici opinionisti del dating show: Tina Cipollari e Gianni Sperti. A proposito di quest’ultimo, andiamo a conoscere meglio la sua vita, nonché la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Gianni è nato nel 1973 a Manduria, un piccolo paese pugliese, e ha debuttato sul piccolo schermo nel 1995 come parte del corpo di ballo de “La sali l’ultima” su Canale 5.

Difatti, com’è noto, il percorso artistico di Gianni è iniziato come ballerino, facendo presto notare il suo talento. Dal 1996 al 2000 è stato primo ballerino a Buona Domenica, per poi lavorare come professionista ad Amici dal 2006 al 2009. Dopodiché, ha preso parte anche al film Milonga, insieme a Claudia Pandolfi e Giancarlo Giannini. La vera svolta arriva però nel 2003, quando entra a far parte del cast di Uomini e Donne nel ruolo di opinionista, diventando un volto iconico del programma.

Gianni Sperti: la vita privata del volto di Uomini e Donne

Per quanto riguarda la vita privata, Gianni Sperti è sempre stato piuttosto riservato. L’unica relazione importante e nota è stata quella con Paola Barale, conosciuta negli studi di Buona Domenica, dove Paola era conduttrice e lui ballerino. I due si sposarono nel 1998, per poi separarsi circa quattro anni dopo. Nel corso degli anni, Gianni ha parlato più volte della fine del loro matrimonio, prendendosi le sue responsabilità, spiegando che le differenze economiche e anagrafiche avevano giocato un fattore importante. Gianni ha poi svelato di aver sofferto molto per il divorzio, entrando anche in depressione: “Lei è stata la donna che abbia mai amato di più nella vita”.

Dopo la fine della loro relazione, si è iniziato a speculare molto sulla sessualità dell’opinionista, sostenendo che sia omosessuale o bisessuale. Dal canto suo, però, Sperti non ha mai voluto parlare apertamente della questione, dichiarando di non volersi dare un’etichetta. “Che io sia o meno omosessuale non lo dirò mai. Perché dirlo significa mettersi un’etichetta”, ha spiegato a Verissimo.