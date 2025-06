Gianni Sperti probabile tronista di Uomini e donne?

Manca ancora diverso tempo all’inizio della nuova stagione di Uomini e donne, ma i rumors su quelli che potrebbero essere i protagonisti del trono over e i nuovi tronisti del trono classico sono davvero tanti. Tra i tanti nomi spunta anche quello di Gianni Sperti che, da opinionista, potrebbe trasformarsi in tronista per trovare l’amore della sua vita. Per la redazione di Maria De Filippi non si tratterebbe di una novità vedere uno dei protagonisti indiscussi di Uomini e Donne sul trono perché, nella scorsa stagione, ha visto Tina Cipollari sul trono.

Dopo aver lanciato un appello per trovare marito sfruttando le telecamere di Uomini e Donne, Tina ha provato a conoscere vari corteggiatori tra cui Cosimo Mino Dadorante con cui non è nato l’amore, ma una bella amicizia. A seguire lo stesso percorso di Tina, sperando in un finale diverso, potrebbe essere proprio Gianni Sperti.

Perché Gianni Sperti potrebbe funzionare come tronista di Uomini e Donne

Schietto, sincero, senza filtri e innamorato dell’amore, Gianni Sperti ha l’identikit giusto per diventare un tronista perfetto. Dopo aver commentato per anni le vicende sentimentali dei vari protagonisti di Uomini e Donne, Gianni potrebbe provare le loro stesse emozioni accettando di mettersi in gioco. L’eventuale presenza di Sperti sul trono piace al pubblico che lo considerano la persona giusta per dare vita ad un trono emozionante e avvincente.

Inoltre, Gianni potrebbe accettare il trono dopo una delusione d’amore. In uno degli ultimi post pubblicati su Instagram, infatti, Sperti fa capire di aver affrontato recentemente la fine di un amore. “È iniziato così il periodo peggiore. Giornate infinite, vuote. Nulla aveva più senso. Eppure, prima di quel treno, ricordavo la mia vita come piena. Ma ora… non lo era più. Non sapevo cosa fare. Camminavo per le strade di Roma, avanti e indietro, cercando di superare, o almeno di non pensare. Eppure… ci ripenso. E mi chiedo: ‘E se fosse stato il treno giusto?’. Così ci riprovo. Risalgo. Mi do un’altra possibilità. Cerco di restare a bordo qualche fermata in più per capire, per assicurarmi. Ma soprattutto, provo a risentire quella meravigliosa sensazione di perdizione che non provavo da anni. Il tratto è stato breve. Troppo breve. Ormai vivevo nel ricordo del primo viaggio. Un ricordo che io stesso avevo idealizzato, alimentato, mitizzato. Così, ho deciso di scendere ancora. Subito dopo. E di tornare a percorrere la mia strada. Da solo. Come forse è giusto che sia”. Ricomincerà da Uomini e Donne?

