Gianni Sperti nuovo tronista di Uomini e Donne? L'opinionista dedica un post all'amore e svela la verità.

Gianni Sperti, opinionista da anni di Uomini e Donne, è considerato un probabile tronista della prossima stagione di Uomini e Donne. Dopo l’esperimento riuscito con il trono di Tina Cipollari che, pur non avendo trovato l’amore ha comunque avuto successo, Maria De Filippi e la redazione potrebbero puntare proprio su Gianni Sperti per la prossima stagione e provare ad aiutarlo a cercare l’amore.

Sono diverse le voci di corridoio secondo cui Gianni potrebbe mettersi in gioco come tronista e la sua eventuale presenza sul trono sta già scatenando l’entusiasmo dei fan storici della trasmissione di Maria De Filippi.

Della sua vita privata, Sperti ha parlato sempre pochissimo ma non ha mai nascosto il desiderio di trovare nuovamente l’amore esattamente come accaduto ad altri protagonisti della trasmissione che nel corso delle varie stagioni sono riuscire a trovare la persona giusta. Tuttavia, in attesa di capire se Sperti sarà davvero il nuovo tronista, a pronunciarsi è lui stesso.

Gianni Sperti e la dichiarazione d’amore

Conclusa la stagione di Uomini e Donne, Gianni Sperti si sta godendo la sua Puglia e la sua famiglia facendo il pieno d’amore. Nella vita dell’opinionista di Uomini e Donne, infatti, l’amore c’è sempre e quello a cui ha dedicato delle parole speciali è assolutamente incondizionato. “…Ma sono fortunato, perché l’amore, quello vero, incondizionato, l’amore che non chiede, e che non ti abbandonerà mai, io ce l’ho già. Mina è il mio vero Amore”, ha scritto nella didascalia che accompagna le foto in cui stringe teneramente la sua cagnolina.

Innamorato di Mina il cui arrivo ha riempito d’amore il suo cuore, Gianni, a settembre, potrebbe davvero mettersi in gioco e ricoprire il doppio ruolo esattamente come ha fatto Tina Cipollari durante la conoscenza con il corteggiatore Cosimo Mino Dadorante con cui non è nato l’amore, ma una splendida amicizia.