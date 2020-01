GIANNI SPERTI VS ANNA TEDESCO/ “Ti piacciono i giovani, racconta…” (Uomini e Donne)

Dopo aver chiuso con Samuel Baiocchi, Anna Tedesco ha cominciato ad uscire con Mattia, uno dei nuovi cavalieri del trono over con cui è uscita a cena. Durante l’appuntamento, non sono mancati piccoli gesti d’affetto anche se tra i due non c’è stato alcun bacio. “E’ stato molto carino, è molto educato. Ci sono stati dei giochi con le mani, ma non ci sono stati baci. Poi lui è andato via e io sono andata su in camera“, racconta Anna Tedesco. “La solita scaletta. Mi sembra di rivivere la serata. Solita serata, soliti bacetti. Mi sembra di rivivere la stessa cosa”, interviene Samuel. “Tu menti. Già menti sulla tua reale persona perché devi dire che ti piacciono i giovani, ma non hai il coraggio di dirlo. Ci sei uscita ieri sera, cominci con i giochini… Ti piacciono i giovani. Tu continui a dire la verità perché non dici la verità e che la verità è che ti piacciono più giovani”, commenta Gianni Sperti. “Dov’è il problema? Mi piace lui e piace tantissimo anche Marcello”, replica Anna chiudendo l’argomento (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GIANNI SPERTI, NUOVO ATTACCO AD ANNA TEDESCO A UOMINI E DONNE

Ancora una volta sarà un match Gianni Sperti Vs Anna Tedesco quello che si giocherà oggi durante la nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Chi segue il programma sa bene che tra i due non scorre buon sangue e in molte occasioni hanno discusso soprattutto per via dei loro diversi punti di vista sulle liason della dama. In particolare, mentre lei continua a dire di avere i suoi tempi e di non volersi lasciare subito alla prima occasione con gli uomini, Gianni Sperti è convinto che questo suo freno nasconda altro, magari una situazione sentimentale all’esterno e, in alcuni casi, questa fantomatica dolce metà ha assunto addirittura il volto di Giorgio Manetti. Accuse e litigi non sono mancati in passato e, a quanto pare, nemmeno oggi visto che la dama siederà di nuovo al centro dello studio e questa volta per Mattia.

GIANNI SPERTI VS ANNA TEDESCO A UOMINI E DONNE

Solo ieri Anna Tedesco diceva di Marcello che sembrava “lei al femminile” ma anche oggi avrà parole al miele da dire a Mattia e a quel punto Gianni Sperti darà di matto accusando la dama di essere ancora single dopo tutti questi anni a Uomini e donne solo “perché continua a mentire”. Ancora una volta l’opinionista batte sul fatto che la Tedesco abbia qualcuno fuori e che questo le impedisca davvero di lasciarsi andare e conoscere qualcuno ed ecco perché i suoi appuntamenti si fermano dopo un po’, proprio come è successo con Samuel Baiocchi con cui tutto sembrava essere rose e fiori. Come andrà a finire questo ennesimo battibecco? Lo scopriremo tra qualche ora, è certo.



