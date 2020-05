Gianni Sperti Vs Aurora: “Stronz* e cattiva”/ Lite a Uomini e Donne: “Porta rispetto”

Pubblicità

Una puntata particolarmente movimentata quella di Uomini e Donne in onda oggi 18 maggio su Canale 5. Dopo la lite tra Gemma Galgani e Valentina, che lascia poi lo studio, ne scoppia una seconda tra Gianni Sperti e Aurora. Tra i due è ormai ben noto che non corra buon sangue, cosa oggi palesata da nuove pesanti accuse. Valentina lascia lo studio, accusandola di parlarle alle spalle ed è poi proprio Gianni ad appoggiarla. “Non fa altro che spargere cattiveria su tutti, perché quello è il suo ruolo!” sbotta l’opinionista. Aurora replica a tono: “Ti sei trasformato con la tua cattiveria. Ma tu ti riconosci la mattina quando ti guardi allo specchio? Eri tanto carino ma la tua cattiveria ti sta trasformando!” Così lo stuzzica: “Forse perché ti hanno toccato la tua cocchetta?”

Lite tra Gianni Sperti e Aurora a Uomini e Donne

Il riferimento di Aurora a Valentina Autiero è chiaro e fa però infuriare Gianni Sperti. “Ma tu come ti permetti di dirmi questa cosa della cocchetta? Non sarei obiettivo perché vado contro di te che sei una stronz*? Che sei cattiva e non mi piaci?” accusa l’opinionista di Uomini e Donne. La dama replica: “Questo è il rispetto che porti alle donne? Porta rispetto, stai facendo una figuraccia!” Gianni però continua: “Non parlare sopra perché sei antipatica e maleducata, cattiva e stronz*!” e la dama chiude “Questo è il rispetto, complimenti!”



