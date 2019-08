Gianni Sperti Vs Teresa Cilia/ Parole al veleno, lei furiosa: “Ignorante e senza p..”

Non si arresta la diatriba tra Teresa Cilia, Raffaella Mennoia e alcuni volti noti di Uomini e Donne. Anzi, ora dopo ora, altri protagonisti dicono la loro, schierandosi da una parte o dall’altra. Gianni Sperti, nei giorni scorsi, lo aveva però già fatto, schierandosi dalla parte di Raffaella Mennoia. Il noto opinionista ha però deciso di intervenire nuovamente ma con parole più forti e dirette proprio a Teresa Cilia. “Sputare nel piatto in cui hai mangiato equivale a sputarsi in faccia da soli – ha scritto Sperti senza fare nomi ma con chiaro riferimento a Teresa Cilia e probabilmente Mario Serpa – Eravate liberi di non mangiare in quel piatto, ma capisco i vantaggi”. Parole molto forti che non sono rimaste inosservate. È bastato infatti poco perché giungessero ai destinatari.

Teresa Cilia replica a Gianni Sperti: “Ignorante e senza personalità”

Teresa Cilia non è rimasta in silenzio. Così dopo la replica a Raffaella Mennoia e Karina Cascella, ha spedito una chiara frecciata (con tanto di tag) a Gianni Sperti. Ecco le sue parole: “Stare seduto lì da 20 anni e non dire mai una cosa giusta equivale ad essere ignoranti e senza personalità. Ah dimenticato, tu sei ballerino!” Una stoccata al veleno quella dell’ex tronista di Uomini e Donne che, d’altronde, in questi giorni ha chiaramente dimostrato di non avere peli sulla lingua e di non aver timore di dire ciò che pensa. La vicenda, insomma, diventa sempre più complessa e coinvolge sempre più persone e, soprattutto, non accenna affatto a spegnersi. Quale sarà il prossimo capitolo?





