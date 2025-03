Alda D’Eusanio ha spesso raccontato della morte di suo marito, il famoso sociologo Gianni Statera. L’uomo è scomparso a soli 56 anni nel 1999 e da quel momento la sua vita è cambiata anche per la dipartita velocissima di Gianni che in soli quindici giorni se n’è andato per sempre. Ma chi era Gianni Statera? Si tratta di colui che è stato il primo presidente della facoltà di Sociologia della Sapienza. Ancora oggi Alda D’Eusanio si dice affranta per la morte del coniuge, dalla quale non si è mai del tutto rirpesa.

Alda D’Eusanio, il dramma dell'incidente: "Investita, rischiato di morire"/ "Volevo restare in coma per..."

La conduttrice ha spiegato che improvvisamente era venuta a conoscenza della malattia di Gianni Statera e che da quel momento era entrata in una fase di choc diventando una “donna di dolore”, come si è definita lei a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. “Sono serena e vivo la mia vita, ma la verità e che non sarò più una donna felice”, aveva detto davanti alle telecamere. Alda D’Eusanio ha sempre ammesso di essere stata profondamente innamorata del marito, ritenendosi molto fortunata per aver trovato qualcuno che la amasse nel modo giusto.

Alda D’Eusanio ha un compagno? "Ho avuto un solo unico grande amore"/ "Avrei voluto morire con lui"

Alda D’Eusanio: “Ecco come mi ha conquistato mio marito Gianni Statera”

Alda D’Eusanio è fidanzata? Oggi la conduttrice spiega di essere ancora innamorata di suo marito nonostante siano passati diversi anni dalla sua morte. Dal momento della tragedia non ha più avuto frequentazioni, rimanendo fedele all’uomo che ha amato per tutta la sua vita. Gianni Statera era un grande studioso impegnato ad insegnare metodologia della Ricerca sociale all’università. Non solo, tra le materie che impartiva ai suoi studenti, anche sociologia delle relazioni internazionali. Il suo curriculum lo aveva portato a diventare direttore della rivista “Sociologia e Ricerca Sociale” e dell’Osservatorio di Sociologia Elettorale.

Alda D'Eusanio: “Alberto Castagna era arrabbiato con la malattia”/ “Sentiva che stava per perdere tutto…”

La sua scomparsa è stata una grande perdita per la cultura italiana, e ha toccato tutti dall’ambito universitario a quello politico. Gianni Statera e Alda D’Eusanio si erano conosciuti alla presentazione di un libro, ecco cos’ha raccontato la giornalista riguardo al corteggiamento: “Mi conquistò con l’intelligenza, che è quello che succede ancora. Ha una mente forte, siamo due caratteri da scontro totale. Un amore vero va aldilà del corpo, degli oceani, dell’eterno.”. Dopo la sua morte, Alda è sprofondata in una grave depressione arrivando a pesare solo 34 chili. Poi la ripresa grazie ad un pappagallino che come lei aveva bisogno di mangiare e di essere curato.