La giornalista Alda D’Eusanio, uno dei volti più importanti del mondo dell’informazione, ha vissuto un doloroso lutto quando era ancora giovanissima. La conduttrice ha dovuto fare i conti con la morte del marito, Gianni Statera, morto a soli 56 anni. Statera è stato uno dei sociologi più importanti della nostra storia: uno dei più conosciuti in tutto il Paese, un vero e proprio maestro che ha insegnato a lungo all’università Sociologia delle relazioni internazionale e metodologia della ricerca sociale. Inoltre, Statera è stato preside della facoltà di sociologia della rivista “Sociologia e ricerca sociale”. Il matrimonio tra Alda D’Eusenio e il marito, Gianni Statera, è durato fino alla morte dell’uomo.

Il sociologo ha corteggiato per ben sei mesi la giornalista, prima di ricevere il primo bacio. Il motivo? “Un amore vero, va al di là del corpo, degli oceani e dell’eterno”, come ha sottolineato Alda, che ha raccontato di soffrire per la morte del marito soprattutto il giorno del suo compleanno: i due, infatti, erano soliti passare insieme una giornata. Il sociologo è morto a 56 anni per un infarto improvviso, che ha sconvolto la vita della moglie, rimasta vedova molto presto. La sofferenza ha portato la giornalista a perdere ben 35 chili per via della depressione e del dolore che l’hanno travolta dopo il lutto improvviso. Ad aiutarla, è stato il suo pappagallo: un animaletto al quale lei è profondamente legata e che l’ha aiutata a risalire dopo il periodo buio.

Gianni Statera, marito di Alda D’Eusanio: “Mi piace tutt’ora…”

Alda D’Eusanio si dice ancora innamorata del marito Gianni Statera, nonostante sia morto ormai da tanti anni. “Se tu sei innamorata di una persona non puoi innamorarti di un’altra persona. Mio marito mi piace tutt’ora“ ha spiegato la giornalista e conduttrice, che nonostante il grave lutto si dice fortunata di aver potuto incontrare l’uomo giusto, venendo amata profondamente da lui.