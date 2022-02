Gianni Tramontano, morto autore Pomeriggio 5/ Barbara D’Urso “Sempre nel mio cuore”

Lutto nel mondo della televisione ed in particolare di Pomeriggio Cinque, noto show pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Durante la puntata di ieri la presentatrice campana ha annunciato la scomparsa di un membro dello staff delle trasmissioni del Biscione, storico autore proprio di Pomeriggio 5: “Volevo salutare – le parole di Barbara D’Urso in diretta tv sul quinto canale – insieme a voi un nostro amico, un autore che è stato per tanti anni nelle nostre trasmissioni, e che da un po’ di tempo si era allontanato… Si chiama Gianni Tramontano, che stanotte ci ha lasciato…”.

La conduttrice ha fatto sapere ai telespettatori di essere particolarmente affranta per il lutto del collega, e dopo l’annuncio della sua triste dipartita si è rivolta alla famiglia dello stesso, spiegando: “Voglio dare un grandissimo abbraccio alle sorelle, alla famiglia e a suo marito Memo…”, tutti a fianco della vittima fino alla fine. E ancora: “Ciao Gianni, sarai sempre nel mio cuore…”.

LUTTO A POMERIGGIO 5, BARBARA D’URSO HA RICORDATO GIANNI TRAMONTANO

Non è chiaro quanti anni abbia Gianni Tramontanto ne quale sia il male che se l’è portato via prematuramente, ma senza dubbio si tratta di un volto noto del programma di successo di Canale 5, condotto da anni dalla “Barbara nazionale” è storico rivale de La Vita in Diretta, in onda invece tutti i pomeriggi su Rai Uno.

Durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5, oltre alla notizia del lutto e agli aggiornamenti sulla terribile guerra in Ucraina, Barbara D’Urso ha affrontato anche l’argomento Grande Fratello Vip, edizione 2021 dei record ormai ad un passo dalla conclusione. In studio, ancora una volta, l’amica di Alex Belli e Delia Duran, Stella “Starlight”, con nuove interessanti rivelazioni. Si è parlato molto anche di Soleil Sorge, componente del “triangolo” con Belli e Duran, grazie anche ad un documento esclusivo, una lettera scritta dalla madre della stessa influencer italo-americana ex di Uomini e Donne.

