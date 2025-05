La Rai perde un suo volto storico, un narratore appassionato dello sport: è morto Gianni Vasino, giornalista che per anni ha prestato la sua voce al noto programma 90° minuto. Si è spento all’età di 88 anni a Genova: pur essendo originario di Serravalle (Ferrara), era cresciuto in Liguria, soprattutto a Sanremo. La sua carriera a livello giornalistico ha avuto inizio nel ’68, con la vittoria delle selezioni regionali Rai per radiocronisti, poi ha seguito un corso di formazione a Roma, lasciandosi guidare da esperti del calibro di Umberto Eco e Paolo Valenti, poi è arrivato il trasferimento alla sede di Genova.

Inizialmente Gianna Vasino si occupava di cronaca nera e sport locale, poi la passione per il calcio lo ha portato a 90° Minuto, di cui è stato una presenza fissa e molto amata. Inoltre, è stato l’artefice di un programma per il Tg2 focalizzato sulla disabilità, quindi non ha mai tralasciato il lato umano delle storie. Dal ’90 al ’95 ha condotto con Mariolino Corso il programma “A tutta B” su Rai 3, dando così spazio alla serie cadetta, puntando su uno stile sobrio, ma comunque coinvolgente.

IL RECORD E LE DOTI DI GIANNI VASINO

Gianni Vasino aveva un primato particolare, quello di essere andato in onda ogni domenica sera per 22 anni, senza interruzioni. Oltre a raccontare Mondiali, Europei e Olimpiadi, garantendo sempre misura e competenza, è stato un uomo non solo di sport, visto che si era occupato anche di cronaca, infatti ha scritto due libri d’inchiesta, uno sulla nascita delle Brigate rosse, l’altro sul fenomeno delle carrette del mare. La pensione è arrivata nel 2014, dopo aver raccontato lo sport per trent’anni.

Quattro anni fa si è lasciato andare a una riflessione sul giornalismo sportivo contemporaneo, lamentando che ora è fatto di troppa tecnica e faziosità, troppe pagelle, mentre ai suoi tempi c’era maggiore libertà, ma sempre con obiettività e rispetto per il pubblico. Tra gli episodi più noti dei suoi racconti c’è l’emozione per la quale nell’88 si unì alla corsa dei calciatori quando il Milan festeggiava lo scudetto.

Dunque, il mondo del giornalismo sportivo ha perso una voce autentica e appassionata. Tra i saluti social c’è pure quello del Genoa, che si è unito al dolore della famiglia di Gianni Vasino con un post su X.