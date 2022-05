Gianni Vattimo, l’assistente si difende/ “Mai voluto patrimonio, agito per suo bene”

Il processo per circonvenzione di incapace che ha al centro il filosofo Gianni Vattimo è iniziato: in aula presso il Tribunale di Torino ieri, oltre alla presunta vittima, c’era anche Simone Caminada, ovvero il suo assistente, accusato di aver approfittato delle sue condizioni di fragilità. L’uomo è incastrato da alcune intercettazioni (“Quanto vuoi che viva ancora? 10 anni?”, domandava al telefono alla madre. E ancora: “Arrivo a 45 anni con 4-5 mila euro al mese”, in relazione ad una eventuale unione civile), ma continua a difendersi e a negare qualsiasi coinvolgimento nella vicenda.

La sua testimonianza in aula, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è stata estenuante: ha parlato per diverse ore, tanto che la giudice Federica Gallone a tratti è stata costretta a chiedergli di andare direttamente al sodo ed ha persino ammesso che sembrava di “essere a teatro”. L’assistente, da parte sua, ha ribadito la sua tesi. “Altro che volere il suo patrimonio, non volevo che morisse. Io ho sempre agito per il bene di Gianni, sono stati altri a prendergli tutto, ma noi siamo ancora qua, nonostante tutto quello che è successo”. E sulle intercettazioni: “Era lo sdegno nervoso di quei giorni che mi portò a dire cattiverie”.

Gianni Vattimo, l’assistente Simone Caminada si difende: in aula anche il filosofo

In aula presso il Tribunale di Torino, oltre all’assistente nonché imputato Simone Caminada, c’era lo stesso Gianni Vattimo. Il filosofo ed ex europarlamentare, come ricostruito dal Corriere della Sera, è arrivato accompagnato su una sedia a rotelle in tarda mattinata ed ha seguito l’udienza attentamente. L’uomo, da parte sua, ha sempre negato di essersi sentito raggirato dal suo segretario, a cui aveva affidato non pochi compiti.

Ad esprimersi in tal senso nel corso del processo è stato anche Marco Rizzo, segretario del Partito Comunista, chiamato a testimoniare dalla difesa. “Fino al 2018 ho frequentato intensamente Gianni Vattimo, di cui sono amico di vecchia data, e la mia impressione era che fosse nel pieno delle sue facoltà. E, per quel che ho visto, tra lui e Stefano Caminada c’era una relazione positiva”, questo avrebbe detto secondo quanto riportato da TorinoOggi.

