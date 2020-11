Giannina, figlia Diego Maradona/ Sull’eredità lui disse: “Non le lascerò niente”

Giannina era la figlia di Diego Maradona, in lutto anche lei per la terribile e prematura scomparsa del padre. Impossibile non sentire dolore nonostante i rapporti di recente si fossero ferocemente inaspriti. Di recente era stata proprio lei ad aprire una querelle con il papà, specificando la sua dipendenza da farmaci e sedativi che secondo lei lo stavano uccidendo da dentro senza che lui se ne potesse nemmeno accorgere. Parlava di un leone addomesticato, un uomo di cui non riconosceva le parole e che creava in lei dei dubbi sulla sua reale condizione. Non era tardata ad arrivare la risposta dell’ex calciatore che su Instagram aveva sottolineato: “Non sto morendo per niente, dormo solo tranquillamente perché sto lavorando. Mi è dispiaciuto davvero molto perdere contro l’Estudiantes. Non so ciò che lei voglia dire e come verrà interpretato. So che ora quando uno diventa più vecchio gli altri si preoccupano più di quello che lascerà che di quello che sta facendo. Non le lascerò niente e darò tutto in beneficenza”.

Giannina, figlia Diego Maradona: chi è la donna?

Ma chi è Giannina oltre ad essere la figlia di Diego Maradona. Questa era nata da Diego e Claudia Villafane il 16 maggio del 1989. Nel 2008 ad appena 19 anni si era sposata con il calciatore Sergio “El Kun” Aguero che oggi gioca al Manchester City in Inghilterra. I due avevano avuto poi anche un figlio di nome Benjamin. Bellissima e con un sorriso che incanta ha sicuramente fatto innamorare molti fan, ma alla fine ha deciso di legarsi a quello che è stato l’unico grande amore della sua vita. I due hanno deciso di non scendere mai nei dettagli della loro vita privata, lasciandola lontana dai fari dei media che comunque sono riusciti spesso a ritrarli insieme anche all’ormai, purtroppo, ex Pibe. I rapporti con Diego erano da tempo diventati molto complicati.



