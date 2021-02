GIANNINA MARADONA: “NON HO L’ANELLO DA 300.000 EURO”/ “Se mi uccidono tutti complici”

La lite è apertissima tra gli eredi di Maradona, ma la figlia Giannina lo ha dichiarato chiaro e tondo: “l’anello con lo zaffiro blu da 300 mila euro non ce l’ho io”. Il gioiello era uno dei preferiti del Pibe de Oro, che lo indossava sempre, preferibilmente all’anulare della mano destra, senza toglierlo neanche durante gli allenamenti del Gimnasia. Un regalo ricevuto in Bielorussia soltanto 3 anni fa, nel 2018, quando era stato nominato presidente onorario della Dinamo Brest.

Si diceva che Diego Armando Maradona adorasse gli anelli. In particolare su questo con il lapislazzuli incastonato tra i diamanti, poi, circolano anche delle curiose leggende. Come quella che vuole che Maradona si divertisse a porgere la mano ai suoi ospiti per chiedere il bacio sull’anello. Ad una delle sue invitate che stette al gioco, Maradona (con poca classe, bisogna dirlo) ha risposto: “Piccola, hai appena baciato un appartamento”. Ma ora questo piccolo tesoro che fa gola a moltissimi sembra essersi dileguato nel nulla.

DOV’È L’ANELLO DI MARADONA? GIANNINA: “NON L’HO PRESO IO”.

La secondogenita del grande calciatore, tuttavia, rigetta con fermezza ogni accusa di essere stata lei a trafugare l’anello. “Se mi uccidono cercando un anello che non ho, sono tutti complici – ha scritto Giannina in una serie di tweet – Non possono provare quello che dicono: sono il risultato della merdaa che consuma il nostro Paese”. Ma in realtà c’è chi punta il dito contro di lei. Si sta parlando di l’avvocato Mario Baudry, legale di Dieguito Fernando, il compagno di Veronica Ojeda. “Ho una chat con Monona, la cuoca di mio padre – rivela Dieguito – Maradona ha ammesso a chi l’ha consegnato. Poi ci sono anche le riprese dell’assistente di Diego, dove si vede che lo mette in macchina una delle figlie”. Come ha precisato l’avvocato, la figlia in questione è Giannina: “La scorsa settimana si era offerta di aprire la cassaforte ma, siccome non era una questione importante, abbiamo deciso di non farlo. L’importante ora è il procedimento penale”. Insomma, la parola “fine”sulle vicende ereditarie del grande calciatore sud americano sembra ancora di là da venire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA