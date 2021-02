Giannina Maradona: “Se mi suicido, chi ha colpa?”/ Frase choc: “A nessuno interessa”

Il grave lutto connesso alla scomparsa di Diego Armando Maradona e che ha colpito il mondo del calcio (e non solo) a fine 2020 ha scombussolato inevitabilmente anche gli stati d’animo degli eredi e dei familiari del leggendario Pibe de Oro, deceduto all’età di 60 anni. Inevitabilmente, questi ultimi sono stati soggetti a una sovraesposizione mediatica che non ha potuto non lasciare strascichi a livello psicologico, come si evince dalla frase scritta nelle Instagram Stories da Giannina Maradona, figlia del Diez sudamericano, nelle scorse ore.

L’erede dell’ex fuoriclasse del Napoli ha pubblicato un pensiero davvero choc, in risposta alle critiche ricevute da una giornalista, alludendo addirittura alla possibilità di ricorrere a un gesto anticonservativo: “Se mi dovessi suicidare a causa di tutto quello che dicono contro di me, di chi sarebbe la colpa? Di nessuno, vero? Perché a nessuno interessa niente. Dicono la prima cosa che viene loro in mente e, se poi viene dimostrato il contrario, non importa”.

GIANNINA MARADONA: “A CHI GLIENE IMPORTA”?

Giannina Maradona, 31 anni, è nata dalla relazione del fuoriclasse argentino con la bella Claudia Villafane e ha reagito così dopo le frecciate lanciate nei suoi confronti dalla reporter Sandra Borghi, che, ai microfoni dell’emittente “Canal 13”, ha dichiarato (parole riprese da Sportmediaset): “E in tutta questa storia le figlie dove stavano? Non vedevano cosa stava succedendo? Dov’era Giannina?”. Affermazioni di un certo peso specifico, alle quali hanno fatto da contraltare quelle pronunciate in replica da Giannina Maradona: “Sono una donna forte e il tempo dimostrerà come sono andate le cose. Io confido in mio padre che dal cielo veglia su di me. Voi continuate a parlare, intanto io seguo le me sedute di terapia per sentirmi meglio. Se non avessi un figlio, i miei pochi amici e la mia famiglia, con le molestie che ricevo e la vita che mi è stata scombussolata mi sarei già suicidata”. Il confine tra la gogna mediatica e la verità dei fatti può essere davvero labile: occorre percorrerlo sempre con estrema attenzione.



