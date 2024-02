Giano Del Bufalo, chi è il fratello di Diana Del Bufalo/ Vita privata top secret ma seguitissimo su Instagram

Chi è Giano Del Bufalo, il fratello di Diana Del Bufalo

Giano Del Bufalo è uno degli esperti di “Cash or Trash – Chi offre di più?“, lo show in onda sul Nove in cui cinque mercanti si contendono in un’asta oggetti vintage, ma chi è Giano Del Bufalo? Il cognome dell’esperto non è nuovo agli appassionati del mondo dello spettacolo. La sorella, infatti, è Diana Del Bufalo che, dopo essere stata un’allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, è diventata un’attrice recitando in alcune delle fiction italiane di maggior successo come Che Dio Ci aiuti.

Giano è nato a Roma il 23 dicembre 1987, è del segno del Capricorno e la sua età oggi è di 36 anni ed è figlio di Dario Del Bufalo, archeologo ed esperto di marmi antichi e della cantante lirica Ornella Pratesi. Giano Del Bufalo vive a Roma nel Castello della Ceccignola insieme al padre.

Giano Del Bufalo: nessuna notizia sulla vita privata

Giano Del Bufalo ha un profilo Instagram pubblico seguito da più di 72mila followers. Della sua vita privata, tuttavia, non ci sono notizie. Non si sa, infatti, se sia fidanzato o single. Dal suo profilo Instagram non traspare alcun indizio sulla vita privata. In compenso, ci sono foto che mostrano il grande legame che Giano ha con la famiglia. Con la sorella Diana, in particolare, ha un legame davvero speciale.

“Per sempre”, è la didascalia che accompagna una foto di Giano e Diana Del Bufalo bambini. “Fiera”, scrive invece Diana congratulandosi per il ruolo di esperto del fratello nel programma “Cash or Trash – Chi offre di più?“.













