La storia d’amore tra Alessandra Mastronardi e il suo ex marito Gianpaolo Sannino è finita dopo appena 8 mesi di matrimonio. I due si erano detti “sì” a Capri, nella chiesa di Santa Sofia, con una cerimonia raffinatissima e molto romantica. Eppure, appena otto mesi dopo i fiori d’arancio, è arrivata la rottura. La motivazione non è chiara: non sono stati infatti spiegati i motivi che hanno portato all’addio tra il dentista e l’attrice, che sono stati fidanzati due anni prima di sposarsi. Nonostante la storia d’amore andasse avanti appunto da due anni, Alessandra e Gianpaolo si conoscevano da molto tempo prima, da circa vent’anni: insomma, da quando erano due adolescenti.

A parlare della storia con Gianpaolo Sannino, ex marito di Alessandra Mastronardi, era stata proprio l’attrice, ovviamente prima della rottura: “Ci siamo rincorsi a lungo. C’erano periodi in cui rifiutavo io la chiamata e c’erano altri in cui la rifiutava lui, periodi in cui ero occupata io e altri in cui era impegnato lui. Però ci incontravamo per caso”. Insomma, sembrava essere un amore enorme finalmente destinato a trovare pace e serenità ma così non è stato.

Gianpaolo Sannino, ex marito di Alessandra Mastronardi: la rottura pochi mesi dopo le nozze

Alessandra Mastronardi si è sempre mostrata profondamente innamorata del suo ex marito Gianpaolo Sannino, di professione dentista, tanto da aver raccontato che al momento della proposta di matrimonio, arrivata a Positano, entrambi hanno pianto tantissimo. “Era una cosa sognata e desiderata, sembrava impossibile” aveva spiegato l’attrice. Qualche mese dopo era arrivato il “sì” a Capri con una cerimonia elegantissima.

Insomma, sembrava andare davvero tutto per il meglio quando è arrivata la notizia della rottura. Non sono chiari i motivi dell’addio né i due hanno mai confermato apertamente quando successo, ma la separazione appare ormai certa. Non c’è più traccia del matrimonio sul profilo di lei: nessuna foto, nessun riferimento a Gianpaolo Sannino. Una rottura inaspettata che sicuramente ha portato tanto dolore nel cuore dei due.

